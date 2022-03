Acampe en el monumento a San Martín y protestas en todo el país por un aumento del salario mínimo

Decenas de personas pasaron la noche del martes en el centro neuquino. Millones reclaman el aumento del salario mínimo, vital y móvil en todo el país.

Neuquén se sumó a las provincias que, para visibilizar el reclamo por un aumento del salario mínimo, vital y móvil, se movilizó organizado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) junto a otras agrupaciones como el MST.

El monumento al General San Martin fue el lugar elegido para reunirse en protesta y más de 200 personas se unieron al acampe. Las organizaciones sociales se movilizaron hoy por las calles neuquinas y realizaron un acto en Casa de Gobierno, en el contexto de la Jornada Nacional por un Salario Digno.

La convocatoria en la capital neuquina comenzó este martes a las 16 horas. “Este miércoles se juntará el Consejo del Salario en Buenos Aires entre los empresarios y el Gobierno, para acordar un salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores”, señaló Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Mauro además comentó que buscan plantear que el Salario Mínimo Vital y Móvil «esté más o menos en equiparación con la canasta básica». Al día de hoy, la canasta básica tiene un costo de más de 76.000 pesos, mientras que el Salario Mínimo es de 33.000. El referente indicó que existe un desfasaje entre ambas por lo que «los compañeros y compañeras de los barrios populares no tenemos para comer».

En Buenos Aires, cinco organizaciones piqueteras mantienen un acampe frente al ministerio de Trabajo de casi tres días frente al Ministerio de Desarrollo Social. El reclamo de los movimientos de izquierda es un aumento del salario mínimo, vital y móvil mayor al 40 por ciento, que es lo que viene planteando el gobierno como suba en tramos y revisión semestral.

El Gobierno nacional sigue firme en su idea de no aumentar los planes Potenciar Trabajo y no tiene previsto sentarse a una mesa de diálogo con las organizaciones sociales, hasta que no levanten la medida de protesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluyó cortes en plena avenida 9 de julio, y una movilización hasta el ministerio de Trabajo, donde hoy se reunió el Consejo del Salario.

“Con la calle cortada, el ministro no los recibe. Ya quedó demostrado en varias oportunidades que no es necesario cortar la calle para sentarse a una mesa a dialogar y encontrar soluciones. De todos modos, hay un equipo que dialoga permanentemente con las organizaciones sociales, iglesias y organizaciones no gubernamentales (ONG) y está dialogando con quienes se movilizaron”, dicen desde el ministerio.

Los reclamos también sumaron los datos de inflación publicados ayer por el Indec y la dirección de Estadística y Censos de Neuquén. En la capital los precios subieron en febrero un 5,97% y sobresalieron los aumentos en verduras y frutas, como también el servicio de transporte, según detalló el organismo.

«Gran parte de esa inflación en Neuquén fue mucho más grande que la nacional», dijo el referente del FOL, Diego Mauro.

La semana que viene, si no obtienen respuestas por parte del gobierno provincial, se van a reunir el conjunto de los movimientos sociales con sus distintos delegados para lanzar un nuevo plan de lucha. «No somos intransigentes, pero no podemos permitir que nuestros compañeros y compañeras vivan en la miseria», sostuvo el delegado. Además, consideró que el gobierno tiene que «tener dignidad» y realizar una oferta más razonable.

Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) opinaron que «se suma a esta problemática» y que «nos condena muchísimo más a la pobreza».

