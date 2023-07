Amenazaron a la hija de Lanata luego de las declaraciones sobre la salud de Wanda

La hija menor de Jorge Lanata publicó en sus redes sociales un descargo en el que asegura haber recibido amenazas de la gente. La semana pasada, el periodista se atrevió a confirmar que Wanda Nara padece de leucemia.

«No termino de comprender por qué tengo que se yo la que recibe todos los mensajes… no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar», dijo Lola Lanata refiriéndose a las polémicas declaraciones de su padre a la prensa. En medio de la incertidumbre y preocupación por la salud de Wanda Nara, Jorge Lanata criticó a quienes no se animaban a confirmar que la conductora de MasterChef padece de leucemia.

Wanda por su parte rompió el silencio esta semana y apuntó contra el periodista asegurando que aún no hay un diagnóstico confirmado y que está a la espera del informe médico. Aún el cuadro de salud de Wanda Nara es una incógnita, y sus seguidores habrían decidido manifestar su enojo con la familia Lanata. El protagonista del programa Periodismo Para Todos había dicho que «las personas no son culpables de la enfermedad que tienen…» y que «darlo a conocer no es denunciarla», sino todo lo contrario.

