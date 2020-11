Anuncian parque ecológico sobre el río Neuquén

A pocos pasos del tercer puente, sobre el río Neuquén, se esconde un espacio agreste donde los senderos entre la vegetación y la calma del agua se lucen a pocos pasos de la ciudad. Este lugar se transformará en muy poco tiempo en un nuevo parque para el disfrute de todos los vecinos y vecinas.

«Es el nuevo Parque Ecológico en la ciudad de Neuquén que estamos desarrollando, y que en el plazo de 20 días vamos a inaugurar. Todos senderos para la familia, para disfrutar de actividades recreativas y deportivas», anunció el intendente, Mariano Gaido, quien detalló que la Municipalidad está interviniendo 26 hectáreas y 2500 metros lineales en este punto de la capital neuquina.

«A cinco minutos del centro de la ciudad de Neuquén tenemos un paisaje de cordillera, un lugar para disfrutar sobre la costa del rio Neuquén», afirmó el jefe comunal, y contó que cuando llegaron por primera vez al lugar «empezamos a recorrerlo y nos encontramos con un lugar maravilloso, pero con una costa olvidada y abandonada. Inmediatamente la intervenimos y desarrollamos toda una reconversión del espacio público, que nos iguala y permite disfrutarlo».

«Nosotros estamos recuperando las costas, y este es un espacio de 26 hectáreas que estamos recuperando», recordó Gaido, quien dijo que será un espacio público en el que por sus características los vecinos y vecinas van a poder disfrutar de una gran variedad de especies, «podemos ver su vegetación, su fauna, sus aves, y esto es lo que queremos cuidar».

Mencionó que el objetivo principal es preservar el área en las condiciones naturales actuales, de modo que el municipio planea abrirlo a la comunidad cuidando que no haya tránsito de autos ni motos, y para resguardar a la fauna y flora autóctona de eventuales incendios tampoco se permitirá hacer fogones.

Acompañándolo en una recorrida por el lugar, el gobernador Omar Gutiérrez, expresó “es un espacio que ya existía y lo que se está haciendo es una adhesión política de poder propiciar, promover y fortalecer la utilización de este espacio para el tránsito ciudadano, y de incorporar un nuevo atributo para el desarrollo turístico”.

“Tener a cinco minutos del centro de la ciudad un área natural de esta índole nos permite seguir llevando adelante el cuidado de la salud, a partir de las distintas actividades físicas que se pueden desarrollar”, resaltó Gutiérrez.

“Me parece excelente la decisión de Mariano de preservar y cuidar en este lugar la flora y la fauna ya existentes, no permitiendo el ingreso de medios de trasporte, así no ocurre lo mismo que en otros espacios de la ciudad, donde el avance territorial no fue respetando la historia del mismo”, comentó el gobernador.

A su turno, el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, detalló que la Municipalidad colocará señalética y organizará áreas deportivas al aire libre y de descanso. En el ingreso habrá baños y un estacionamiento, desde donde los visitantes podrán recorrer el lugar a pie o en bicicleta.

“Por supuesto se contempla la posibilidad de que pueda ingresar una ambulancia en caso de urgencia”, aclaró Morán. “Queremos que sea seguro y limpio, un espacio recreativo para la familia y de actividad para los deportistas”, aspiró por otro lado el funcionario.

También advirtió que por la turbulencia del río Neuquén este lugar no va a ser habilitado como zona apta para bañistas: “Tenemos 7.000 metros lineales de balnearios para este verano, la Municipalidad ha extendido de manera importante para esta temporada los sectores de agua recreativos”, consideró.

“Este lugar no es para bañarse, tampoco para hacer asado, es para conocer, disfrutar y cuidar esta maravilla –insistió- que tenemos al lado del río Neuquén y que queremos poner en valor turístico para la ciudad”.

Morán aclaró que “no se permitirá la extracción de árboles ni la poda ilegal” y que del mismo modo se cuidará de que no aparezcan microbasurales que atentan contra las condiciones sanitarias del nuevo parque.

El proyecto Paseo Agreste está ubicado entre el barrio Rincón de Emilio y la planta de captación del Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

Forma parte de un plan general que tiene como objetivo principal poner en valor y consolidar las costas del río Neuquén y del río Limay, integrando a la traza urbana un área natural de cualidades únicas dentro de la ciudad.

El nuevo Parque Agreste Río Neuquén conectará dos sectores muy importantes de la ciudad, como los son el Parque Industrial con el paseo costero a la altura del barrio residencial Rincón de Emilio, que a su vez permitirá llegar hasta el Parque del Este.

La propuesta se estructura a partir de dos áreas que albergarán usos deportivos, recreativos y de descanso tales como, postas saludables, juegos para niños, sector de food trucks saludables y estacionamiento vehicular.

Estas áreas estarán vinculadas por dos senderos de suelo natural para peatones y ciclistas que recorrerán todo el parque.

