Arnold Schwarzenegger debuta en Netflix con una serie

Netflix ha hecho una oferta que Arnold Schwarzenegger no pudo rechazar: el gigante de las plataformas streaming se queda con los derechos de transmisión de la serie de espías — aún sin nombre — que pronto comenzará a producirse.

Nadie lo habría pensado después del tropezón en taquilla y crítica de Terminator Dark Fate de Tim Miller, pero Arnold Schwarzenegger aún es un valor en alza, y lo es tanto como para que Netflix haya decidido brindarle un considerable voto de confianza al comprar la serie de espías — sin nombre y sin detalles de producción — en la que el actor participa. La plataforma tomó la decisión de continuar el desarrollo de la serie, y de invertir en lo que parece ser un proyecto de considerable envergadura.

Aunque hay muy pocos detalles sobre la historia, trascendió que la serie además de ser una aventura de acción a gran escala, también intentará tener un lado más emocional y enfocará parte del argumento en la relación que el personaje de Schwarzenegger sostiene con su hija, la actriz Monica Barbaro. A quien veremos próximamente en la serie Top Gun: Maverick. Por las pocas descripciones sobre los posibles puntos fuertes de guion, el programa parece seguir el tono frenético pero a la vez personal de la película ’94 True Lies de James Cameron, uno de los grandes éxitos del que fue el héroe de acción por excelencia durante la década de los ochenta y noventa.

La producción estará a cargo de Skydance Television, el mismo estudio que creó Grace & Frankie y Altered Carbon para Netflix. De hecho, fue la casa productora la que desarrolló el proyecto y eligió a Barbaro y Schwarzenegger como protagonistas de la serie antes de hacer la oferta a los servicios de transmisión, una jugada arriesgada que pudo tener resultados mixtos. Después de todo, se trata de una serie que intenta recuperar un tipo de género que por ahora se ha explorado desde la versión más íntima y doméstica en The Americans o en su extremo más político, como en Homeland. Pero al parecer la premisa del show se encontrará entre los matices de ambas propuestas.

Schwarzenegger también se desempeñará como productor ejecutivo de la serie, junto con David Ellison, Dana Goldberg y Bill Bost de Skydance Television. Santora actualmente se desempeña como showrunner en Jack Reacher de Amazon Video, que recibió luz verde de Amazon Prime Video para una primera temporada en enero pasado. También ha trabajado en Prison Break, The Sopranos, Law & Order, The Guardian y Lie to Me.

Este proyecto será la primera incursión de Schwarzenegger en la televisión. Hasta ahora, el actor austríaco solo ha protagonizado películas de acción y aventuras de gran éxito o comedias familiares como sus papeles principales en la franquicia Terminator, Predator, Total Recall, Kindergarten Cop, Jingle All The Way, Conan the Bárbaro y la disparatada Batman y Robin.

