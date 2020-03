Aseguran que no bajará el precio del combustible a pesar del derrumbe del petróleo

Las cotizaciones del barril de Brent, de referencia en la Argentina, cayeron esta semana a niveles de 1991. Pero no habrá descenso en los valores de los combustibles porque esa decisión golpearía a la recaudación, empleo, YPF y Vaca Muerta.

El Gobierno nacional, las petroleras y las provincias siguen con atención y preocupación la evolución del precio del petróleo a su menor nivel en 29 años como consecuencia de la crisis en la OPEP y el alerta global por el coronavirus.

Este lunes cerró con precios del Brent -que se toma de referencia en la Argentina- en US$ 34,42 el barril (-24%) y del crudo WTI que cerró a US$ 30,96 (-25%), una caída que por la magnitud diaria no se registraba desde 1991, en ocasión de la Guerra del Golfo.

Pese a este caída, en la Argentina no se espera que los valores de los combustibles vayan a descender. «Se sigue de cerca la evolución de los precios internacionales y se analizan medidas orientadas a garantizar el empleo de los argentinos», dijo una fuente gubernamental, quien aseguró que «se van a convocar a todas los sectores del sector con el objetivo de consensuar medidas en esa dirección».

Por el momento se trata a esta baja del barril de crudo como un episodio puntual generado por fuertes diferencias de criterio entre Rusia y la OPEP, y el alarmante crecimiento de casos de coronavirus, en especial en Italia, lo cual está disparando medidas excepcionales y preanuncia una recesión a escala planetaria.

Los precios actuales de los combustibles reflejan un barril de petróleo a cerca de US$ 50, al tipo de cambio oficial. La decisión oficial de no disminuir los valores de los combustibles en las estaciones de servicio se apoya en varios argumentos, ya que una baja de precios puede desencadenar en menor recaudación impositiva, disminución de la actividad y del empleo, descenso de las regalías que cobran las provincia, además de significar otro golpe para YPF, que sufrió un inédito derrumbe en Wall Street, y para el desarrollo de Vaca Muerta.

Además en el país los precios de los combustibles intentan reflejar la cotización del petróleo en base a una serie armada sobre un «promedio móvil» de un mes. Así, debería consolidarse una baja de precios a lo largo de más de cuatro semanas para que exista alguna posibilidad de que los bolsillos de los consumidores tengan un respiro.

Comments

comments