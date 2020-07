Atentos contribuyentes: el servicio de Rentas en cuarentena está garantizado

Gracias al nuevo sistema de Administración Tributaria, la Dirección Provincial de Rentas logró atender la totalidad de las consultas de la ciudadanía. Entre el 1 y el 30 de junio, respondió 4.300 consultas por correo electrónico y 13.765 whatsapp. Además, asignó 878 turnos vía web para brindar atención personalizada a casos específicos.

Pocos días antes del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales a raíz de la pandemia por coronavirus, la Dirección Provincial de Rentas habría implementado un nuevo Sistema Informático de Administración Tributaria denominado Si.N.A.Tr.A. Esto permitió la autogestión de todos los trámites que se realizan en ese organismo a través de la página web, acceso con clave fiscal y nuevas aplicaciones como la autoliquidación de Impuesto de sellos y fue fundamental al momento de brindar servicio a la ciudadanía que permanecía en casa.

Juan Martín Insúa, director provincial de Rentas, recordó que “veníamos de una reingeniería del sistema, que duró dos años y medio y se hizo con un crédito que había conseguido el gobernador (Omar Gutiérrez) en el Banco Interamericano de Desarrollo. No esperábamos que Si.N.A.Tr.A fuera la herramienta que nos permitiría transitar todos los cambios en época de pandemia, sin embargo nos permitió atender prácticamente el 100 por ciento de los casos de manera no presencial: Desde una baja, una alta, un cambio de responsable, pagar con volante electrónico de pago, elegir en que banco uno va a abonar o liquidar sellos de manera no presencial”, enumeró.

En la actualidad, prácticamente el 80% del personal de la DPR trabaja desde su casa. No obstante, se implementó el servicio de atención personalizada mediante turnos programados que se obtienen a través de la web.

En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio, las guardias mínimas atendieron a un total de 878 contribuyentes que concurrieron a las oficinas de Rentas conforme al turno gestionado. La mayoría de ellos, requirió atención del departamento de Sellos (243) y de la división Inmobiliario (224), aunque hubo también consultas personales referidas a Ingresos Brutos, planes de pago y cumplimiento fiscal, entre otras.

En el mismo periodo, la atención no presencial mostró cifras importantísimas: se respondieron 4.300 consultas vía correo electrónico –la mayoría vinculada a Ingresos Brutos- y 13.765 whatsapp. Por esta última vía, el ranking de consultas corresponde en primer lugar a Sellos (7.351), Ingresos Brutos (4.669) y Cumplimiento Fiscal (882). El total incluye, además, preguntas relacionadas a planes de pago e Inmobiliario.

Dora Pérez Salgado, directora general de Atención y Servicios al Contribuyente de la DPR, consideró que esto fue posible gracias al sistema implementado y al trabajo que desarrolla el personal, ya sea desde su casa o asistiendo al organismo por el esquema de guardias mínimas.

Las herramientas accesibles en la web contribuyeron a desalentar que la gente tenga que ir físicamente a Rentas para realizar algún trámite. “Si el contribuyente tiene clave fiscal, ingresa en el apartado `acceso con clave´ y ahí está el sistema Si.N.A.Tr.A adonde uno puede autogestionar el 100% de los tramites que administra la DPR –informó-. Si no tiene clave, puede tramitarla desde la web, ingresando a la pestaña ´acceso de clave´, gestiona la clave número 1 y con ella ingresa al Si.N.A.Tr.A, llena una serie de campos, le adjunta el DNI si es persona física o el estatuto si es una sociedad y la cambia por la clave que desee”.

Todo se envía al domicilio fiscal electrónico que es otra de las novedades que trajo aparajado el sistema. “A partir de ahí, se puede liquidar impuesto de sellos, realizar altas, bajas y modificaciones de Ingresos Brutos, presentar beneficios de estabilidad fiscal, consultar las valuaciones fiscales anteriores. La idea es desalentar que la gente quiera ir físicamente a rentas y tratar de responderle por estos canales”, concluyó.

