Bono de $18 mil: quiénes pueden solicitarlo

Este jueves se conocerán más detalles de la implementación de esta operatoria cuyo centro incluye a los jubilados y pensionados.

Cerca de cien mil neuquinos están en condiciones de postularse para recibir el bono de 18 mil pesos en dos cuotas que anunció el gobierno nacional para los sectores más postergados, que a la vez son más golpeados por la escalada inflacionaria.

El subsidio arbitrado por ANSES, está destinado a quienes trabajan sin ingresos formales, a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares y a los monotributistas sociales, además de los de las clases A y B.

Este jueves se darán a conocer los detalles de la implementación del anuncio, así como la fecha de modalidad de inscripción, la cual será a través de la página web del organismo de seguridad social. “ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de los solicitantes”, informó el organismo.

Por otra parte, los jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales no superen dos haberes mínimos de los pasivos cobrarán su plus monetario de doce mil pesos, fijado con el mismo objetivo que el bono bimensual, que también llegará a los titulares de pensiones no contributivas y de la pensión universal para el adulto mayor, según precisó la ANSES.

Los jubilados y pensionados que tengan haberes entre $65.261 y $77.260 van a recibir un proporcional hasta llegar a los $77.260, contempla la decisión del gobierno nacional que transita la fase previa a la ejecución. Los mismos, sin realizar ninguna inscripción, percibirán el refuerzo en forma automática junto con su haber en el cronograma de pagos de mayo.

Comments

comments