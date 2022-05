CALF no admitirá trámites de deudores alimentarios o con antecedentes de violencia de género

La Cooperativa firmó un convenio con Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. También incluye a proveedores y contratistas de la entidad.

El presidente de CALF, Darío Lucca y la subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli firmaron este viernes un convenio de promoción y adecuación de la reglamentación interna de las empresas, que tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en cumplimiento con los acuerdos internacionales de DD. HH. y la nueva agenda de desarrollo sostenible.

Integrantes del Consejo de Administración: Marcelo Severini, secretario General; Alejandra Quiroga, tesorera; María Alejandra Torqui, secretaria de Actas; Gustavo Orlando, primer vocal suplente y las responsables de las distintas áreas internas de la Cooperativa, también participaron del encuentro.

La implementación consiste en que antes de efectuar cualquier tipo de contratación o trámite administrativo, desde la institución se debe verificar a través de los datos provinciales, el certificado de no inscripción en los registros de “Violencia Familiar y de Género y/o deudores de cuota alimentaria”.

La subsecretaría de DD. HH. sostiene que “las empresas no son ajenas a los objetivos de la Ley y forman parte de la sociedad y como tal deben promover el avance hacia sociedades más justas e igualitarias”. La violencia familiar y de género es un flagelo que afecta a los DD. HH. de las víctimas, por lo tanto, los estados deben procurar que estos no se reiteren y se agraven, haciendo frente a su obligación desarrollando políticas de prevención, investigación, sanción, reparación y evitar la impunidad frente a los actos de violencia.

“Esto no es uno contra otro. Es con ellos, no sin ellos. Este registro está a cargo de la autoridad judicial y va a funcionar si todas las empresas lo cumplen. Es importante usarlo como una herramienta disuasiva. Animarse a romper con todo tipo de violencia, no sólo la física. La violencia es una relación de poder”.

