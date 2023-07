Cambios en el pago con tarjeta SUBE: ¿Cuándo se implementan en el Alto Valle?

Desde fines de 2015 SUBE fue el principal método de pago para utilizar el transporte público en la ciudad de Neuquén y Cipolletti.

En el país la tarjeta SUBE tiene más de 12 años vigente para el pago del transporte público, sin embargo se espera la implementación inminente de cambios que discontinuarían su uso. En provincias como Córdoba, los pasajeros ya utilizan otros métodos como tarjetas de débito y aplicaciones móviles que permiten asociar una cuenta bancaria.

Esto favorece a la implementación de pagos electrónicos «sin contacto», con el potencial de que la tarjeta SUBE deje de utilizarse. Esto ya sucede también en Salta, donde los usuarios disponen de un código QR que les permite pagar utilizando sus aplicaciones de homebanking.

La comodidad que significaría no realizar recargas, la rapidez en el cobro del pasaje, y principalmente el hecho de no estar obligado a portar una tarjeta, son los aspectos que el resto de las provincias ya están analizando. Si bien no hay certeza aún de la fecha en que aplicarán los cambios para el Alto Valle, el cambio paulatino podría ser una novedad para el próximo año.

