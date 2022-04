Campazzo se fue expulsado en la NBA y recibió una amenaza en Twitter después del partido

Sucedió anoche, ante los Lakers, cuando el base argentino perdió los estribos y empujó por la espalda a un rival. Luego, Wayne Ellington lo apuntó en Twitter.

El partido de ayer ante los ya eliminados Los Angeles Lakers daba cierre a la temporada regular de la NBA y se suponía que Facu iba a sumar muchos minutos, ya que para los Nuggets optaron por guardar a sus jugadores más preponderantes en vistas del inicio de los Playoffs durante esta semana.

Pero llegando al segundo cuarto, el base de la Selección Argentina empujó violentamente Wayne Ellington, dejándolo en el suelo. Facu confundió a Ellington con Mac McClung, que lo empujó levemente dejando al argentino fuera de cancha, detrás del aro. Los árbitros no cobraron esa falta y la jugada siguió. Luego, vino el mencionado empujón.

Los árbitros advirtieron la situación y antes de que escale a mayores le otorgaron al ex-Real Madrid una falta técnica número 2, expulsándolo instantáneamente del encuentro.

Luego del partido, Ellington -de 34 años y en su primera temporada devuelta con los Lakers luego de una breve estadía la temporada 2014-2015- entró a Twitter para hacer su descargo y amenazar a Campazzo: «Cuando te vea voy a poner mis manos sobre ti», disparó.

El partido terminó con los Lakers arriba por 5 puntos: 146 a 141.

When I see you I’m putting my hands on you. @facucampazzo

— Wayne Ellington (@WayneEllington) April 11, 2022