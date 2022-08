Caso Agustina: «No voy a parar hasta tener respuesta»

Silvana Cappello, la mamá de la joven asesinada el pasado 2 de julio, contó detalles sobre la investigación y afirmó que hay varios implicados en el crimen.

A poco más de un mes del asesinato de la joven estudiante de medicina en Cipolletti, la mamá de la víctima, Silvana Cappello, convocó una conferencia de prensa donde rompió el silencio y acusó a la justicia de no ser eficiente.

Este sábado se realizó el encuentro con los medios en el Complejo Cultural Cipolletti, una reunión plagada de emoción. Fue la primera vez que la mamá de Agustina conocía a los periodistas que desde hace un mes cubren el caso.

La mujer pidió disculpas y dijo que sólo podía venir los fines de semana al Alto Valle porque ella y su marido son trabajadores y no pueden faltar. Además, se mostró angustiada ante la falta de avances en la investigación y con mucho temor.

«En esta comunidad ustedes tienen asesinos sueltos, esto es gravísimo. No voy a parara hasta tener respuesta. Esto es por ahora pacifico, por mi hija, porque hoy no tengo nada. La forma en que la mataron, no se la deseo a nadie. Yo la vi destrozada: cuando entré, no la reconocía si no fuera por su naricita y sus ojos. No era mi nena», contó.

Recordó que Agustina le repetía hasta el cansancio que estaba feliz en Cipolletti, feliz de estudiar Medicina, y que era muy agradecida por el esfuerzo que hacía sus padre. «Cada vez que aprobaba algo nos escribía al grupo de WhatsApp y nos decía gracias varias veces», expresó Silvana.

Sobre la investigación, la madre dijo que desde un primer momento creyó que hubo más de un agresor. «Acá hay varios implicados, a mi hija la atacaron salvajemente. Cuando la vi no la reconocí», afirmó.

Además, dijo que la imagen del joven del identikit le genera muchas preguntas. «Por lo general deben basarse por alguna imagen de una cámara o grabación, pero este se basó en una o dos personas que vieron a alguien no habitué del lugar. Las especificaciones son muy detalladas, me llama la atención. Ojalá lo encuentren y me cierren la boca», comentó.

Dijo que actualmente, no confía en nadie, y siente que todos son sospechosos. «Yo no se cómo hacen ustedes para dejar salir a sus hijos a la calle, yo estoy muy asustada», confió. Y agregó: «Yo tengo mucho miedo, más en el caso mío que tengo que viajar desde Santa Rosa a Cipolletti, y puedo asegurar que si me pasa algo en la ruta, no fue un pozo. Quiero creer que es un lugar seguro, pero por ahora no me lo demostraron».

Comments

comments