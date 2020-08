Caso Facundo Castro: continúa la investigación tras el hallazgo de un cuerpo

A 107 días de la desaparición, declaraciones contradictorias, interrogantes y fuerzas policiales en la mira, la familia continúa pidiendo justicia.

Restos óseos de un cuerpo encontrado en Villarino fueron trasladados en un avión de la Policía Federal Argentina junto con miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para comenzar a ser analizados en Buenos Aires y determinar si corresponden a Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció hace más de 100 días.

Cristina Castro, madre del joven desaparecido, afirmó que “hay muchas chances” de que el cadáver hallado en un canal en el límite de los partidos de Villarino y Bahía Blanca, a la altura del km. 714 de la Ruta Nacional Nº 3, entre Cabeza de Buey y General Daniel Cerri, en estado de descomposición y descubierto por un pescador que merodeaba por la zona, sea el de su hijo.

Facundo Astudillo Castro se reunió con un amigo de Pedro Luro, aún en plena cuarentena, y le reveló que tenía pensado regresar a Bahía Blanca para intentar reconciliarse con su novia Daiana González, con quien había estado en pareja y convivido entre 2017 y febrero de 2020. El joven había regresado a su ciudad natal a inicios de año, pero quería recomponer la relación lo antes posible.

La última noticia que tuvo la madre del joven fue un llamado que realizó Facundo diciendo: «Mamá no tenes idea donde estoy….no creo que vuelvas a verme nunca más». Luego de esto el joven no dio señales de viva por lo que amigos, su ex novia y familia comenzaron a preocuparse y comenzó la búsqueda.

A últimas horas de la tarde del 15 de agosto, un pescador notificó a efectivos policiales el hallazgo de lo que parecía un esqueleto humano completo y disecado. Fue encontrado en una zona pantanosa y de muy difícil acceso, sobre la costa de un canal que desemboca en el mar. El fiscal Ulpiano Martínez se hizo presente de inmediato, al igual que Cristina Castro y el abogado Luciano Peretto.

Por orden del fiscal, se solicitó la presencia inmediata de personal del Equipo Argentino de Antropología Forense, para intentar ayudar en la identificación de los restos óseos.

El hallazgo se dio en un pantanal, a la altura del km 714 de la Ruta Nacional Nº 3, entre Cabeza de Buey y General Daniel Cerri, justo en el límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca. La madre denunció públicamente que sospecha de que el cuerpo habría sido plantado y pide la renuncia de Sergio Berni, Ministro de Seguridad bonaerense. Por ahora continúa la investigación y se espera la autopsia que se realizará mañana.

