Conmoción en Corea del Sur: encuentran muerto al alcalde que había desaparecido

El funcionario no había asistido a trabajar este jueves por motivos no especificados y había cancelado todos sus planes. La familia había hecho la denuncia y los rastreos de la señal de su teléfono no habían dado resultado: estaba apagado.

Tras reportar la desaparición del alcalde de Seúl, Park Won-sun, medios chinos aseguran que las autoridades han encontrado el cuerpo sin vida del funcionario. El hallazgo se produjo después de una extensa operación de búsqueda en la capital surcoreana que incluyó la movilización de drones y perros especializados.

La llamada de alerta fue realizada por la hija de Park alrededor de las 5 de la tarde (hora local) de esta jornada. «Salió de su casa hace cuatro o cinco horas después de dejar unas palabras como testamento, con su teléfono actualmente apagado», reza el reporte presentado a la Policía.

El alcalde era conocido como un activista y defensor de los derechos humanos en Corea del Sur y cumplía su tercer mandato tras ser elegido por primera vez en 2011. Además, era miembro del Partido Democrático de Corea, liderado por el actual mandatario de la nación, Moon Jae-in, e incluso era considerado como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2022.

