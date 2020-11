Controles preventivos: se registraron 52 alcoholemias positivas

La cifra récord se dio este fin de semana durante los controles preventivos realizados por inspectores municipales.

Este fin de semana, inspectores municipales realizaron controles en la zona ribereña y principales arterias de acceso al río Limay y de la Isla 132. Se registraron 52 alcoholemias positivas y un récord de 1,66 gramos de alcohol en sangre, la mayor graduación alcohólica en controles efectuados por el municipio capitalino.

Este fin de semana se realizaron los controles de alcoholemia a partir de las 20, principalmente en zona de la ribera, de la Isla 132, del Paseo Costero y de accesos al rio, como en La Pampa y Aconcagua. Los resultados provocaron preocupación en las autoridades.

El subsecretario de Medioambiente y Control Ciudadano, Francisco Baggio, indicó que “el viernes sobre un total de 300 vehículos controlaros y verificados se detectaron 30 alcoholemias positivas y durante el sábado, 250 con 22 alcoholemias positivas. Esto genera todo un récord para un fin de semana en lo que va del año con 52 alcoholemias positivas en dos días”.

El funcionario agregó que “nos sorprende y nos genera mucha preocupación. Las campañas están presentes permanentemente, al igual que las difusiones que hacernos y las que llevamos a delante con organizaciones de la sociedad civil, con el observatorio vial, pero parece que nada alcanza”.

«Estos controles los venimos sosteniendo desde hace seis meses y no logramos bajar los números, al contrario, vienen subiendo. No sabemos de qué manera pedirles que no tomen alcohol a la hora de conducir”, se lamentó.

