Coronavirus: reforzaran los controles en Senillosa para frenar contagios

Con un nuevo plan estratégico de control en la ciudad pretenden minimizar la curva de contagios.

En concordancia con las medidas de prevención dadas por el gobernador, Omar Gutierrez, Seguridad Ciudadana de Senillosa, Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional elaboraron un plan estratégico de control en todo el ejido municipal de Senillosa. Las medidas tienen el fin de minimizar la curva de contagios que se ha generado por el Covid-19.

En un comunicado informaron que serán muy contundentes y se tomarán todas las medidas para verificar el cumplimiento de las normas que establecen:

-NO REALIZACIÓN DE ENCUENTROS FAMILIARES Y/O SOCIALES, DE NINGÚN TIPO; ni en lugares cerrados ni al aire libre.

-NO INGRESO A SENILLOSA DE PERSONAS QUE NO RESIDAN EN LA LOCALIDAD.

-RESPETAR HORARIO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, DE LUNES A SÁBADO DE 8 A 22.

-RESPETAR HORARIO DE CIRCULACIÓN PEATONAL: DE LUNES A SÁBADO DE 9 A 22 y DOMINGO DE 9 A 21.

-PROHIBICIÓN TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL.

Además de las disposiciones normadas por decreto municipal y provincial vigentes en materia de restricciones que permitan prevenir futuros contagios de coronavirus y evitar la saturación del sistema sanitario.

Se aplicarán sanciones que darán curso a causas penales a quienes infrinjan lo establecido.

