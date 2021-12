Después de 20 años se supo el verdadero motivo de la separación de Natalia Oreiro y Pablo Echarri

Augusto Tartúfoli hizo referencia a las razones por las cuales se habrían separado Natalia Oreiro y Pablo Echarri en 2000, tras haber estado juntos durante 6 años. Si bien, en su momento, aseguraron que se había «acabado el amor» habría otras razones, de acuerdo a lo dicho por el periodista.

Cuando promediaba la década del noventa ellos eran una de las parejas de famosos favoritas de las revistas del corazón y de los medios en general. Ella, con 18 años, era una estrella en ascenso, mientras él era uno de los galanes más buscados para protagonizar tiras, a sus 25 años.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri no se escondieron y contaron a quien quisiera saberlo que estaban muy enamorados y hasta realizaban algunas entrevistas hablando de su relación sentimental. Estuvieron juntos durante 6 años, pero cuando ella se encontraba en medio del lanzamiento de su hit Tu veneno, anunciaron su separación.

Corría el año 2000 y, en aquel entonces, la actriz y cantante se animaba a declarar en los medios que la pareja había llegado a su fin porque se había terminado el amor. No obstante, siempre se dijo que existía otro motivo detrás de la ruptura.

El insólito motivo por el que Natalia Oreiro y Pablo Echarri se habrían separado

De acuerdo al periodista Augusto Tartúfoli, la relación entre los actores terminó con una fuerte discusión y por un motivo insólito. Según contó, el actor había ahorrado cierto dinero (30 mil pesos argentinos que en aquel entonces equivalían a dólares) que había guardado en el freezer, adentro de una caja de bocaditos de pollo.

En esos días, fueron al supermercado a comprar alimentos congelados, dado que Pablo le había dicho a Natalia que los bocaditos congelados que tenían estaban vencidos. Posteriormente, ella recordó lo que le había dicho y decidió

tirar a la basura dichas cajas: una de ellas contenía el dinero.

Cuando Pablo supo lo que había hecho, asegura el periodista, se enfureció y se puso a discutir con su entonces novia, quien ignoraba el contenido real del paquete. Esta discusión, en tono elevado, habría sido -según Tartúfoli- la razón de la separación.

No obstante, Pablo Echarri aclaró que ese episodio sucedió pero que su ex pareja no fue la culpable, que en la caja había en realidad 5 mil dólares que fueron lanzados a la basura por Eva, una señora que ayudaba en la casa. Aun así, tuvo la suerte de encontrar el dinero antes de que desapareciera.

“Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación“, reveló el actor. La relación vivió momentos muy tormentosos, los cuales provocaron que ambos decidieran separarse definitivamente.

