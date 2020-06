Dos fans de Justin Bieber lo acusaron de violación

El cantante canadiense fue acusado por sus fanáticas, en 2014, y ahora pide ayuda a su ex novia, Selena Gómez.

Justin Bieber (26) quedó envuelto en un escándalo tras haber sido acusado de abuso sexual por dos de sus fans. Las jóvenes contaron lo ocurrido en 2014 a través de las redes sociales.

Las chicas hicieron la denuncia por medio de la red social Twitter. Una de ellas asegura que fue presuntamente violada en el 2014. “Me tomó de mis jeans, los desabotonó, me los quitó y comenzó a tocar mi ropa interior con sus dedos”, contó. La historia motivó a la otra believer Kadi, quien decidió contar su propia historia: “Comenzó a empujarme a la cama y poner su cuerpo contra el mío”.

El cantante utilizó su cuenta de Twitter para desmentir las graves acusaciones y hasta involucró a su ex novia, Selena Gómez.

“En las últimas 24 horas apareció un nuevo Twitter contando una historia donde se me involucra con un abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en el hotel Four Seasons, en Austin, Texas. Quiero ser claro. No hay verdad en esta historia. De hecho, como pronto mostraré, nunca estuve presente en ese lugar”, explicó.

“Según decía su historia, sorprendí a una multitud en Austin en Sxsw, donde aparecí en el escenario con mi asistente y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese show con mi entonces novia Selena Gomez”, aseguró, compartiendo el link de una publicación de la época. “Estas fotos me muestran claramente en el escenario con mi asistente y la otra a los dos en las calles de Austin, el 9 de marzo de 2014”, añadió.

“La otra razón por la que esta historia dice que me estaba hospedando en el Four Seasons, es por un tweet del 10 de marzo de 2014 (no el 9), que dice que me vieron allí”, explicó y agregó que la dueña de la cuenta también publicó luego que lo vieron “en el restaurante la noche siguiente, no en el hotel”.

Asimismo, agregó que “me quedé con Selena y nuestros amigos en un Airbnb el día 9 y el día 10 en Westin, porque nuestra reserva de hotel en LÀ Quinta, no en el Four Seasons, estaba en mal. Aquí están los recibos del hotel el día 10”, sentenció.

“También hemos confirmado con el gerente regional de Four Seasons que nunca estuve en la propiedad el 9 de marzo de 2014 y nunca fui huésped el 9 o el 10”, aseveró.

Comments

comments