Casi el 90% de los pacientes en terapia intensiva no están vacunados

El Ministerio de Salud informó que el 86% de los internados en terapia intensiva por COVID-19 son antivacunas o poseen el esquema de vacunación incompleto. Datos, no opiniones: la vacunación completa hace la diferencia en esta pandemia.

«Se informa que de las 70 personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico positivo para COVID-19, el 86% posee vacunación COVID-19 incompleta o no posee ninguna dosis.

Asimismo, del total de las 23 personas fallecidas por COVID-19 en la última semana epidemiológica (del 06 al 12 de febrero), el 87% poseía vacunación COVID-19 incompleta o no contaba con ninguna dosis.» Informó el Ministerio de Salud esta semana.

“Cuando llega un paciente y dice que la vacuna mata es desolador” expresan con dolor los profesionales de la salud.

A partir de las limitaciones para la práctica de hisopados y el aplacamiento de la tercera ola de contagios, los últimos reportes del Ministerio de Salud informan un número bajo de casos positivos de la enfermedad, con 193 nuevos contagios. Sin embargo, el número de fallecidos sigue siendo alto, como correlato de la cantidad de contagios de las últimas semanas, mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene estable, engrosada sobre todo por personas sin vacunación.

En esta nueva normalidad en la que la enfermedad pasa a ser tratada como algo con lo que la población debe convivir, la vacunación ya no es cuestión de creencia, sino de vida o muerte. Esto se demuestra no sólo en Argentina sino en cada parte del mundo. Las personas con el esquema completo de vacunación tienen mayores probabilidades de atravesar la infección desde sus casas y no en una cama en cuidados intensivos.

Para llegar con la campaña a toda la población, desde el gobierno se amplió la cantidad de espacios de vacunación, que incluyen estadios, teatros, hospitales, centros de salud y hasta clínicas privadas y cuatro farmacias de la capital. De esta manera, se logró una cobertura de vacunas que alcanza al 93% de los habitantes de la provincia.

Aquí los lugares donde podés acercarte a recibir las vacunas en Neuquén Capital:

– Todos los centros de salud: de 9 a 15hs.

– Estadio Ruca Che: de 8 a 14hs.

– Hospital Heller: de 9 a 15hs.

– Hospital Bouquet Roldán: de 9 a 15hs.

– Cine Teatro Español: de 8 a 14hs.

– Colegio Don Bosco: de 16 a 22hs.

– Centros de salud Villa Florencia, Sapere y Almafuerte: de 9 a 19hs.

