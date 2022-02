El clásico suspendido Argentina-Brasil volverá a jugarse en cancha neutral, ¿qué hará la AFA?

Las selecciones deberán volver a jugar el partido del escándalo, ordenó la FIFA. A cinco meses de la suspensión del clásico sudamericano más esperado de las eliminatorias, se falló contra la Selección de Scaloni, se aplicaron multas y hay cinco jugadores suspendidos. ¿Cuando se juega?

Después del revuelo mundial ocurrido por la suspensión inesperada del clásico el pasado 5 de septiembre por Anvisa, hoy la FIFA emitió un fallo con la decisión. Las autoridades sanitarias buscaban detener a jugadores argentinos que por ley brasileña no deberían haber ingresado al país por la pandemia, más allá de que el acuerdo con Conmebol se lo permitía.

El partido se jugará en cancha neutral y sería en junio, cuando no puede haber amistosos con selecciones europeas, dedicadas a la Nations League. Pero esto no está confirmado y no se descarta la posibilidad de jugarlo en Qatar.

El fallo del ente regulador indica 550.000 dólares de multa a Brasil, que generó la suspensión del partido, y 250.000 para la AFA, ya que omitió información de que Dibu Martínez, Cuti Romero, Lo Celso y Buendía habían estado en Inglaterra (viniendo de Europa, se pedía cuarentena en Brasil).

Además, quedarán suspendidos durante dos partidos los jugadores mencionados, ya que más allá de que la responsabilidad recae sobre la AFA, el error también los involucra. En lo práctico, se pierden los últimos dos partidos (Venezuela y Ecuador), con el equipo ya clasificado.

A pesar de todo, la AFA busca apelar. Intenta defender la institución como así también a sus futbolistas, entendiendo que la decisión comunicada no se encuentra ajustada a los hechos ocurridos y al derecho invocado.

La Asociación del Fútbol Argentino pedirá ante el ente regulador del fútbol mundial los fundamentos para apelar. Eso, por lo general, suele tardar pero en este caso se espera que sea rápido, ya que de no enviar la apelación, los cinco jugadores de la «Scaloneta», quedarán afuera del amistoso.

