El «Pipita» Higuaín anunció su retiro: «Llegó el día de decir adiós al fútbol»

A los 34 años, el ex delantero del Millonario le pone punto final a su carrera como futbolista profesional. Le quedan dos partidos con el Inter Miami y colgará los botines.

Gonzalo Higuaín anunció en conferencia de prensa que se retira del fútbol profesional cuando termine la temporada de la Major League Soccer de Estados Unidos, en la que se encuentra compitiendo con el Inter Miami. El Pipita, surgido de las inferiores de River, y con pasos por Real Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea y Milan, es también el quinto máximo goleador de la historia de la Selección Argentina, y jugó tres Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, donde fue subcampeón, y Rusia 2018. En total ganó 14 títulos.

Este miércoles, el elenco estadounidense recibirá al Orlando City por la fecha 33 donde se juega la clasificación a los octavos de final. Luego quedará un partido más (ante Montreal Impact, también de local), el que será el último del Pipita como futbolista profesional. Los números del ex Juventus, Real Madrid, Napoli y River en la temporada son tremendos y demostraron que todavía estaba vigente: 14 tantos en 25 partidos.

Al borde del llanto, Pipa leyó una carta que tenía preparada en frente del micrófono al momento de comunicar la decisión: «Es el momento de una noticia que desde tiempo atrás vengo procesando y analizando. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y de la cual me siento privilegiado de haberla vivido. Con sus momentos buenos y malos.»

Después de agradecerle a su familia y amigos, comenzó a enumerar todos los clubes por los que pasó y le dedicó unas sentidas y emotivas palabras a River: «…me tocó crecer en un club enorme como River Plate. Me tocó formarme en Inferiores, Reserva hasta debutar en Primera con apenas 17 años, en mayo de 2005. No todo fue fácil, en Inferiores hubo un momento que jugaba poco porque era flaco y alto. Pensé que me iban a echar y mi sensación era que se acababa mi sueño, porque solo quería jugar en River».

🗣️ “Llegó el día de decir adiós al fútbol. Gonzalo Higuaín anuncia su retiro.pic.twitter.com/LTwEgeV01c — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 3, 2022

A mediados de 2013 se fue a Napoli, donde ganó una Copa Italia y una Supercopa Italia. Fueron tres años en los que hizo 91 goles en 142 encuentros, con una temporada récord con 36 gritos en 35 juegos. Sin embargo, no es bienvenido en el club por haberse ido directamente a Juventus. En la Vecchia Signora ganó tres Serie A y una Copa Italia en tres temporadas, con un año a préstamo en el medio. Fueron 66 goles en 149 partidos. La temporada 2018-19 la jugó cedido. El primer semestre en Milan (8 goles en 22 partidos) y la segunda en Chelsea, donde festejó cinco veces en 18 encuentros y ganó la Europa League. Desde 2020 se encuentra en Inter Miami, club en el que lleva 27 goles en 75 partidos.

En la Selección Argentina debutó el 10 de octubre de 2009, en el recordado Argentina 2-1 Perú, que le dio a la Albiceleste de Diego Armando Maradona la clasifiación al Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel partido, el Pipita también anotó su primer gol. Luego participó de las Copas del Mundo de 2010, de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Además, participó de las Copas Américas de Argentina 2011, Chile 2015 y Estados Unidos 2016. En total convirtió 32 goles en 75 partidos, ubicándose en el quinto puesto de la tabla de máximos goleadores históricos de la Selección, junto con Maradona.

Gonzalo ha sido uno de los más cuestionados jugadores de la selección argentina (junto con Leo), por aquel sueño frustrado de Sudáfrica 2014, en el que una jugada pudo haber cambiado la historia. De más está decir que le brindó a la camiseta y al fútbol más de lo que le han dado muchos, y a los argentinos, ilusión y alegrías que quedarán para siempre en el recuerdo.

