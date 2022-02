En el mundo ya se habla del comienzo de una invasión a Ucrania

Putin declaró que «los acuerdos con Ucrania ya no existen», reconoce a los separatistas y desde La Casa Blanca ya se habla del «comienzo de una invasión» en la zona del este de Ucrania, un término que consideraban el límite que desencadenaría sanciones sin precedentes.

Este lunes el presidente Putin ha dado un paso crítico en la confrontación con Ucrania y mantiene alerta a todo el mundo. Tras un discurso feroz y ardiente, plagado de referencias históricas y críticas a Kiev, a Estados Unidos y a la OTAN, el jefe del Kremlin ha firmado un decreto de reconocimiento de independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, sobre el este de Ucrania, enviando simultáneamente tropas rusas a la región.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, alerta sobre el reconocimiento de Rusia de las zonas separatistas prorrusas del Donbás. El dirigente advierte que «avivará drásticamente las tensiones». El secretario de la Alianza Atlántica habla de un «rompimiento deliberado de los acuerdos de Minsk y de la legalidad internacional».

La situación es realmente peligrosa. La mas preocupante desde la Guerra Fría. Ejercicios militares se llevan a cabo en distintos lugares con una intensidad preocupante y lo peor es que ambos lados se sienten amenazados.

La reacción del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, llegó tras una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad y numerosas llamadas a dirigentes internacionales. En un discurso a la ciudadanía emitido de madrugada, remarcó que la medida de Putin es una violación de la soberanía de Ucrania, y llamó a los aliados a actuar de inmediato e imponer a Rusia duras sanciones. “La verdad está de nuestro lado”, dijo. “Estamos en nuestra tierra, no tenemos miedo a nadie. No le debemos nada a nadie y no cederemos nada”, remarcó.

Desde la Unión Europea se insiste a Putin que retroceda en la decisión; «urgimos a Rusia, como parte del conflicto, que revierta el reconocimiento, respete sus compromisos, siga el Derecho Internacional y vuelva a las negociaciones dentro del formato de Normandía y el Grupo Trilateral de Contacto», ha declarado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

Pero el presidente de Rusia ya ha solicitado al Consejo de Federación (Senado) la aprobación del uso de las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero, según la presidenta del Senado, Valentina Matvienko. «El Consejo de Federación ha recibido una solicitud del presidente Vladímir Putin para el uso de las Fuerzas Armadas de Rusia fuera del territorio de Rusia», dijo hoy Matvienko, sin dar más detalles del contenido de la petición, pero alertando a los líderes mundiales.

Desde la Casa Blanca, Reino Unido y otros países europeos se condena la actuación de Rusia y se declara que la invasión ya está comenzando, y con ella, la guerra. Está previsto que se convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de ONU.

Mientras tanto, Rusia retira a su personal diplomático de Ucrania. «Nuestra primera prioridad es cuidar de los diplomáticos rusos y los empleados de la Embajada y los Consulados Generales. Para proteger sus vidas y su seguridad, el liderazgo ruso decidió evacuar al personal de las misiones rusas en Ucrania, lo que se implementará en un futuro muy cercano», se dijo en una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

