“Esfuerzo solidario”: el Gobierno neuquino restringió la circulación vehicular durante cuatro días

Entre el viernes y el lunes feriado la actividad vehicular será nula. Sólo podrán circular los esenciales.

El ministro Jefe de Gabinete anunció que desde las cero horas de este viernes 9 y el lunes 12 inclusive no se podrá circular en vehículo motor en Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Zapala y Plaza Huincul. Con excepción del personal esencial, según el DNU presidencial 297 y de los que tengan turnos médicos. A diferencia del resto, los esenciales podrán hacer uso del transporte público.

Dentro de los esenciales se encuentran los empleados de comercio quienes podrán concurrir a sus trabajos en sus respectivos vehículos con sus certificados nacionales que los habilita para poder circular.

El resto de los ciudadanos deberán buscar la manera de trasladarse de forma peatonal o utilizando otro medio, ya sea en modo recreativo o para abastecerse de bienes y servicios, durante el mismo horario vigente de 8 a 20.

Durante este viernes y sábado estarán habilitadas las actividades económicas esenciales tales como los supermercados, hipermercados, farmacias, comercios minoristas de proximidad, ferreterías y veterinarias, servicios con delivery. Los propietarios y empleados podrán utilizar sus vehículos para concurrir a sus trabajos.

Los comercios no esenciales podrán también atender al público siempre y cuando tanto los propietarios como los empleados puedan llegar al trabajo sin hacer uso de sus vehículos.

En tanto que los comercios gastronómicos podrán contar con el servicio de take away y delivery, y recibir a los clientes en los locales desde las 8 hasta las 22. En todos los casos, siempre que los propietarios, los empleados y clientes puedan llegar hasta los locales utilizando otro medio que no sea el vehículo.

Respecto a las obras privadas o al empleo doméstico, durante este viernes y sábado podrán trabajar si pueden garantizar la concurrencia pero les rige la restricción de circulación vehicular.

De acuerdo a las medidas anunciadas, para el resto de las actividades económicas y profesiones liberales, recomiendan la implementación de modalidades de teletrabajo.

En cuanto al feriado del lunes, la Provincia extendió las restricciones que rigen para los días domingos. Prohibió la apertura de locales comerciales de cualquier índole, con excepción de farmacias y de estaciones de servicios, para la atención de vehículos relacionados a la actividad de salud y seguridad.

Respecto a las salidas recreativas, en ambos días están habilitadas, pero sólo de forma peatonal o en bicicleta. La modalidad es la misma, por la mañana la prioridad la tienen los adultos mayores de 60 años, y de 13 a 19 el resto de los ciudadanos.

