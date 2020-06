Espionaje ilegal: detuvieron a ex funcionaria macrista y otros 13 acusados

El juez Villena ordenó la detención de la exsecretaria de Documentación de Mauricio Macri y de un listado de integrantes del grupo de espías ilegales Super Mario Bros. En la causa hay registros de charlas en las cuales Martinengo afirma que le entrega los informes de los seguimientos clandestinos a Darío Nieto, el secretario privado del exmandatario.

El juez Federico Villena ordenó la detención de un listado de integrantes del grupo de espías ilegales Super Mario Bros. Las fuerzas de seguridad apresaron inicialmente a Jorge El Turco Sáez y Leandro Araque, mientras que el abogado y también agente de la Agencia Federal de Inteligencia, Facundo Melo, decidió ir al juzgado de Lomas de Zamora para entregarse. Pocos minutos después el listado se hizo extenso, sumo 14 detenidos, incluyendo a Susana Martinengo , la Coordinadora de Documentación Presidencial, que recibía en la Casa Rosada los informes ilegales .

Entre los detenidos están Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI durante el macrismo, y el espía Emilio Matta, quien participó del espionaje en el Instituto Patria y en la operación de seguimiento a Florencia Macri.

El magistrado produce las detenciones cuando la Cámara Federal de La Plata tiene que resolver si el juez es competente, algo que está a punto de ocurrir.

El juez Villena investiga desde marzo pasado una presunta red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián De Sousa, entre otros.

El magistrado, a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, allanó a distintos ex agentes de la AFI y en sus celulares encontró los grupos de whatsapp “Super Mario Bross” y “Argentina” en los que compartían los seguimientos, escuchas, filmaciones, fotografías y dossiers que hacían de sus espionajes.

