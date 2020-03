Establecen horario de atención para personas mayores de 60 y recomiendan realizar trámites a través de medios digitales

Con el objetivo de evitar la aglomeración de contribuyentes en los edificios municipales se recordó a toda la población que la Municipalidad de Neuquén dispone de medios digitales para el pago de los impuestos.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, detalló que a través de la página web www.ciudaddeneuquen.gob.ar se puede realizar todo tipo consultas o la impresión de boletas para el pago de las tasas. Agregó que los impuestos municipales también se pueden pagar a través de los Home Banking de las diferentes entidades bancarias.

“Además en todas las oficinas de la Administración Municipal de Ingresos Públicos se dispuso un horario especial de atención a los adultos mayores de 60 años y embarazadas, de 8 a 9.30, por pertenecer a grupos de riesgo de contagio del Coronavirus”, dijo la subsecretaria quien recordó que la oficina central de la AMIP está en la calle Rivadavia 153; y también en el Palacio Municipal y delegación de Alto Godoy.

Informó que además personal municipal del sector de Atención al Público “está controlando el ingreso de los contribuyentes para evitar que la gente aguarde en un espacio cerrado, dado que el ingreso de la AMIP es reducido”.

De todos modos expresó que “esta mañana me llevé la grata sorpresa de que había solo 3 contribuyentes haciendo gestiones en la AMIP, así que entiendo que la gente está tomando conciencia y está tratando de no concurrir a las oficinas de no ser estrictamente necesario”.

Por otro lado, dijo que “de ser necesario” no se descarta la posibilidad de extender el horario de atención al público, “lo vamos a ir evaluando día a día”. “Tenemos internos y email por si los contribuyentes necesitan realizar algún trámite especial de patente, o pueden comunicarse al 4491200 para cualquier duda”.

