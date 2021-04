Este miércoles será otro día de protestas con cortes de rutas en la región

Los autoconvocados de Salud neuquinos harán piquetes cerca de Añelo y otros puntos del interior de la provincia mientras que ATE Río Negro bloqueará los puentes a Cipolletti.

Este miércoles comenzará con distintas protestas en la región. Los autoconvocados de Salud neuquinos realizarán piquetes en cercanías de Añelo, San Patricio del Chañar y otros puntos del interior, entre los que se menciona Zapala. Además, ATE Río Negro bloqueará el tránsito en los dos cruces carreteros a Cipolletti aunque dejará como vía alternativa el Tercer Puente.

Los trabajadores de Salud autoconvocados resolvieron, en una asamblea interhospitalaria, volver a cortar las «rutas del petróleo», tal como lo hicieron hace dos semanas. Tambíen indicaron que realizarán otras medidas de protesta en localidades del norte (se hablaba de Chos Malal) y del sur de la provincia (no se descartaba una acción en Junín de los Andes). No dejaron trascender los horarios en que arrancarían los piquetes, aunque no se descartaba que fuese desde la madrugada.

Para el jueves, tienen previsto “acciones” de protesta en los hospitales y, el viernes, continuarán la huelga con caravanas de autos en cada ciudad, a partir de las 18.

En simultáneo con los autoconvocados neuquinos, este miércoles, a partir de las 7.30, ATE Río Negro se concentrará sobre la Ruta 22, a la altura de los puentes carreteros, para cortar el tránsito a partir de las 8. La medida se complementa con un paro de 24 horas, que forma parte de la jornada nacional de lucha de la CTA Autónoma en reclamo de una recomposición salarial.

Se informó que el corte será total, pero quedará como camino alternativo el Tercer Puente, que conecta con la Autovía Norte. Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, indicó que están pendientes las paritarias nacionales y que tampoco tuvieron respuestas a nivel provincial sobre el pago de salubridad y otros rubros salariales.

