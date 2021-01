Europa: piden extraer 6 dosis en lugar de 5 de cada frasco de la vacuna de Pfizer

Lo hizo la agencia europea EMA, señalando que con las agujas correctas puede obtenerse la dosis extra. La recomendación llega cuando hay quejas por faltante de stock.

La Agencia Europa del Medicamento (EMA) recomendó “actualizar” el prospecto de la vacuna de Pfizer/BioNTech para aclarar que cada vial o frasco contiene seis dosis de la vacuna, y no cinco como se venía recomendando. Esto, que puede parecer un detalle, implica aumentar en varios millones las dosis disponibles en los 27 países de la UE). Significativamente, en plena campaña de vacunación, se habían notado en varias naciones faltantes de la vacuna de Pfizer, por lo que puede interpretarse que la decisión de la EMA apunta a “estirar” las dosis disponibles.

Asimismo, la EMA recuerda que para extraer seis dosis de un solo vial, se deben utilizar jeringas o agujas de bajo volumen, de modo que la combinación de jeringa y aguja de bajo volumen “muerto”, que debe tener un volumen de no más de 35 microlitros. Y que, “si se utilizan jeringas y agujas estándar, es posible que no haya suficiente vacuna para extraer una sexta dosis de un vial”. Por esto, “si la cantidad de vacuna que queda en el vial después de la quinta dosis no puede proporcionar una dosis completa (que son 0,3 ml), el profesional sanitario debe desechar el vial y su contenido. No debe haber una combinación de varios viales para obtener una dosis completa, y cualquier vacuna no utilizada debe desecharse 6 horas después de la dilución”, advierte.

