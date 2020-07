Jimena Barón habló de su reconciliación con Daniel Osvaldo

La cantante relató cómo es la convivencia con Daniel Osvaldo y su hijo en común, Morrison, en medio de la cuarentena.

Jimena Barón sorprendió a todos cuando a el 24 de mayo, día de su cumpleaños, mostró una foto junto a su ex pareja Daniel Osvaldo. Desde ese entonces, la cantante decidió realizar la cuarentena obligatoria junto a Osvaldo y Morrison en Bandfiel. A través de las redes sociales comparten diferentes videos juntos que hacen alusión a una posible reconciliación pero esta vez, dio detalles de cómo está atravesando este momento.

“Estamos intentando madurar. Es un momento único en el mundo, esta especie de paréntesis que se nos hizo a todos en la vida. Es un lindo regalo para el enano, sinceramente”, expresó en relación a su vínculo con Osvaldo, en diálogo con su amigo amigo Marley.

«También es un lindo regalo para nosotros: juntarnos desde otro lugar, en otro momento de la vida, sanando muchas cosas, mostrándole a Momo otro capítulo de papás, de relación. Estaba muy triste en mi casa, lo conté en su momento, mucha angustia por la cuarentena, por no saber qué va a pasar y el laburo, y de repente esto fue algo muy lindo. Sorpresivo para mí también, así que entiendo la sorpresa de todo el mundo. Pero es algo lindo», agregó Jimena con una sonrisa.

Consultada sobre los reproches del pasado luego de la turbulenta relación que tuvieron entre ellos, Jimena expresó sin tapujos: “Cada tanto salta y es ‘bueno, okey’… Pero tenemos muchas charlas profundas, charlas con vino… ¡Y mirá quién vino!”.

Luego de los duros cuestionamientos que recibió al volver a realizar la cuarentena con su ex, Jimena relató cómo vive las críticas: “A mí no me importa… Cuando pensé que no me importaba nada me di cuenta de que un poco sí, pero este año hice un trabajo profundo para que realmente no me importe nada. En caso contrario no estaría en esta situación y no expondría mi vida y lo que está pasando. Lo comparto con mucha gente que se ríe y está perfecto”.

