Joaquín Sabina permanece incomunicado desde que salió del hospital

El músico español dio una entrevista luego de haber sido operado de un hematoma intracraneal tras caerse del escenario.

Joaquín Sabina dio la primera entrevista luego de haberse caído del escenario durante un recital a principios de febrero, por la cual debieron operarlo. «Desde que salí del hospital estoy realmente incomunicado», aseguró el músico español, quien pasa la cuarentena obligatoria en su casa en Madrid.

«Desde que me dieron el alta no he hablado con nadie realmente, excepto en alguna ocasión que vinieron mis hijas, pero una sola vez, estoy realmente incomunicado», expresó el artista en diálogo con el conductor Jordi Évole para el programa Lo de Évole (La Sexta). La nota completa saldrá al aire el 19 de abril.

Consultado acerca de si mantiene comunicación con su amigo y colega Joan Manuel Serrat, el intérprete contó: «Sí, he hablado un par de veces y además estuvo en mi casa, es de las pocas persona que ha venido».

El músico aprovecho la entrevista y les envió un mensaje a sus seguidores, en medio de la cuarentena obligatoria que rige en muchos países para intentar frenar la propagación del coronavirus: «Que no salga la gente de su casa, que parece que es lo único que está funcionando».

El artista pudo ser visto de muy buen humor durante el reportaje. Vale recordar que el 12 de febrero, día en el que cumplió 71 años, sufrió una caída que durante un show en el WiZink Center de Madrid y se golpeó la cabeza.

Comments

comments