La Chilindrina reveló el verdadero motivo por el Chispirito canceló “El chavo del ocho”

María Antonieta De las Nieves contó cuándo fue el momento en el que Roberto Gómez Bolaños decidió dejar de grabar del emblemático programa de “El chavo del ocho”.

Cuando se trasmitió el último capitulo del sketch de “El Chavo del 8”, comenzaron a circular rumores sobre posibles conflictos entre los actores. Ahora, muchísimos años después, María Antonieta de las Nieves quien protagonizó a “La Chilindrina”, contó el verdadero motivo del final de la serie.

Con una participación especial desde México en el programa de Guillermo Andino por el canal América, reveló algunos detalles. Primero, negó que hayan tenido problemas económicos. Luego, confesó una charla que tuvo con Gómez Bolaños.

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, confesó la actriz. Y agregó: “Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer el Chavo y me dolió mucho”.

Desde que comenzó la cuarentena, de las Nieves tuvo que cancelar varios trabajos que implicaban viajes, ya que tiene un circo al que debió poner en pausa por la pandemia de coronavirus. Frente a eso, decidió salir en algunos programas contando detalles y secretos que ocurrieron durante las grabaciones de “El Chavo”.

También contó que estos días de confinamiento le sirvieron para realizar manualidades con un material que le manda su hija desde Japón y que le prestó más atención a las redes sociales. Además se mostró preocupada porque al no generar ingresos, sus ahorros disminuyen día a día pero que pese a la crisis continúa pagando los salarios de sus empleados para que no se vean perjudicados.

