La fuerte banca de Riquelme a Villa en medio de una nueva denuncia por abuso sexual

Riquelme, ídolo y vice de Boca, no ahorró elogios con Villa y afirmó que “no faltó a un entrenamiento” aunque el año pasado se fue a Colombia en medio de un conflicto.

Juan Román Riquelme habló después de la clasificación de Boca a la final de la Copa de la Liga Profesional y en una extensa entrevista se refirió a Sebastián Villa, aunque no hizo ninguna referencia a la denuncia que le hicieron al delantero colombiano por presunto abuso sexual e intento de homicidio.

“La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, fue la única referencia que hizo Riquelme sobre el nuevo conflicto que atraviesa a Villa, al quien llenó de elogios durante la entrevista con ESPN.

“Desde que llegó al club no tentemos más que palabras de agradecimiento. Lleva dos años y medio y no se tiró nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día… La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Pero es una maravilla tener a un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”, afirmó Román.

“Es un atleta, se lo ve tranquilo, disfrutar, nos está ayudando mucho y su crecimiento depende solo de él. Va a hacer cada día más diferencia, depende solo de él y estamos contentos de tenerlo en nuestro club”, agregó.

Qué pasó en la noche del abuso denunciado

Según la nueva denuncia contra el jugador de Boca, el episodio ocurrió en la casa que el futbolista colombiano posee en el barrio «Venado II» de la localidad de Canning, en la zona sur del conurbano bonaerense, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel «xeneize».

La víctima contó que esa noche del 26 de junio del 2021 Villa había tomado «mucho alcohol y más de una botella de whisky» y que durante el asado le reprochó que «había mirado» a los futbolistas.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a su empleado de seguridad apodado «Vikingo» y un amigo llamado Félix Benítez.

«En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida», señala la víctima en su denuncia, donde relata que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca abusó sexualmente de ella.

«Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice «¿te gustaron mis compañeros?», contó.

Acto seguido, la denunciante aseguró que se quiso retirar de la casa del futbolista y las cosas empeoraron ya que aseguró que «podría» matarla: «Mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya, aplicando mayor intensidad me tiró a la cama, me sacó parcialmente el pantalón -no todo-, él se bajó su bóxer un poco no todo- y comenzó a penetrarme con su miembro de forma violenta».

«Mientras, yo intentaba liberarme agitando desesperadamente los brazos y tirándole manotazos al cuerpo. Pero el seguía violándome y me decía «te gusta estar con (…)» (diciendo el nombre del compañero del Club) ¿eso es lo que querías?», afirmó la denunciante.

Tras ello, la joven llamó a una amiga y se trasladó a su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó «el pelo bien corto producto del shock».

La joven contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofrece 5.000 dólares para que se olvide «de todo lo que pasó».

Esta es la segunda denuncia que recibe el futbolista y goleador del club de la Ribera, ya que está a la espera del juicio oral en la causa que lo investiga por violencia de género contra su expareja, Cortés, también colombiana, quien en abril del 2020 lo acusó por lesiones y amenazas.

