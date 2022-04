La funcionaria militar estadounidense que expresó preocupación por la base China en Neuquén

«Me preocupa la estación espacial de China en la provincia de Neuquén», dijo al finalizar el balance de su gira en el país y explicó por qué.

Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, finalizó su gira por el país y mantuvo reuniones con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas argentinas, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Antes de dejar nuestro país, realizó un balance y aseguró: «Me preocupa la estación espacial de China en la provincia de Neuquén».

«Son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa. Y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso?», explicó.

Además apuntó contra la pesca ilegal en el mar argentino. «La pesca no reportada y no regulada está absolutamente ligada a China. En un día cualquiera, tenemos entre 350 y más de 600 embarcaciones chinas en el área bajo la órbita del Comando Sur», sostuvo.

«China obtiene el 36% de sus fuentes de alimentación en la región, no solo en Argentina, sino en toda la región. Nosotros llamamos a esto actividades maliciosas; extraen recursos, pero no generan inversiones para el país».

La general Richardson lidera el organismo del Pentágono que se enfoca directamente en América Latina y el Caribe.

«Fue mi primer viaje a Argentina y, aunque puedo leer e informarme mucho sobre el país, nada reemplaza venir aquí, conocernos en persona y mirarnos a los ojos. Ese es el momento en que realmente te das cuenta cuáles son las prioridades, los desafíos y las oportunidades que nuestros líderes tienen, y lo que permite determinar cuáles son las cosas en las que podemos trabajar en conjunto y colaborar».

«He aprendido mucho sobre la historia de la Argentina y siento un gran respeto por el país. He conocido, en esta visita, personas con las que pude conversar y valoro su pasión. La vicepresidenta Cristina Kirchner muestra una gran pasión por su país», expresó finalmente la funcionaria Richardson.

