La justicia determinó que no habrá estacionamiento medido durante la cuarentena

El Centro de Empleados de Comercio presentó una medida cautelar para que los empleados de SAEM no «rompan la cuarentena» establecida por el DNU presidencial.

Mientras se resuelva el conflicto judicial no habrá estacionamiento medido en la ciudad. Ramón Fernández, secretario gremial de Empleados de Comercio, confirmó que la Justicia hizo lugar a la medida cautelar que presentaron en representación de los empleados de SAEM para que no tengan que «violar la cuarentena» y no sean sancionados.

Según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial, la actividad que realizan los empleados de SAEM no está habilitada dentro de las excepciones en el marco de la cuarentena. La medida cautelar presentada ante la Justicia por el CEC establece que la empresa no puede notificar de ninguna sanción ni restricción de haberes a los trabajadores de SAEM.

Por su parte, la empresa notificó, vía Whatsapp, a los empleados que no tienen que concurrir a trabajar “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.

El fallo lo que resolvió en su artículo 1º es hacer lugar a la medida cautelar, conforme artículo 130, habilitando a los trabajadores a permanecer en cuarentena mientras dure el trámite de este proceso o se disponga una modificación de la medida. Como así también a la empresa de abstenerse de proceder a intimar, bajo cualquier apercibimiento, a que los dependientes retomen tareas y adoptar medidas disciplinarias.

