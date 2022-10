Lali reprogramó su show en Neuquén por motivos de salud

El recital se iba a realizar este sábado, 29 de octubre, en el estadio Ruca Che. Por razones de salud, la cantante indicó que debe guardar reposo y no podrá presentarse en los próximos días.

Lali Espósito sorprendió a sus fans al dar una lamentable noticia antes de un par de shows en el sur del país. En el medio del Disciplina Tour, la cantante comunicó que tuvo que suspender los conciertos por un “cuadro gripal muy heavy”, no obstante, llevo tranquilidad tanto en Twitter como en Instagram y aseguró que este problema lo arrastra desde antes de sus conciertos en España.

Trelew y Nequén

Este miércoles, la cantante pop publicó un comunicado en Twitter: “Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya irremable) de tos y fiebre, que me imposibilita de hacer el show power que es el Disciplina Tour de 2 horas. Quiero darles lo mejor”, señaló Espósito.

En el segundo tuit, la cantante explicó que las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas y en el caso de los fans que quieran un reembolso estará habilitado. “Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto, hace mucho rato y los médicos me piden parar… Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor”, concluyó.

“Pasamos el show para el 6 de noviembre y el 8 de Trelew. “Les pido mil disculpas por no cumplir, pensé que podía llegar a recuperarme para este fin de semana y la verdad es que no. Vengo arrastrando esto hace mucho tiempo, tomando medicamentos y tapando esta gripe teniendo la gira de España en el medio. Fueron muchos shows y me llevó mucho esfuerzo físico. Yo soy una demente y siempre mal, intento seguir con los shows, pero es de dos horas y pico”, concluyó.

El Disciplina Tour es un éxito total. Después de agotar dos fechas en el Luna Park (23 y 24 de junio) y tres en el Movistar Arena (una pasada, el 27 de agosto y dos por venir, el 3 y 4 de diciembre), Lali anunció su primer show en el estadio de Vélez Sarsfield 4 de marzo de 2023. Las entradas ya están a la venta desde este mediodía en Ticketek y algunas de las localidades ya están agotadas.

Comments

comments