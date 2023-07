Larreta anunció cuáles son las medidas que tomará contra la inflación si es Presidente

El precandidato a Presidente de la Nación de Juntos por el Cambio se disputa la interna con Patricia Bullrich. La propuesta consiste en 9 medidas que formarán parte de un plan integral inspirado en el Plan de Estabilización implementado en Israel, durante la crisis de 1985.

«Me fui a Israel a estudiar el plan de estabilización de 1985. Es estudiando los temas, y no mandando militantes de La Cámpora a controla o apretar supermercados. Eso no funciona y no va a funcionar», fueron las palabras de Horacio Rodríguez Larreta al presentar las 9 medidas que pondría en acción durante un eventual mandato en la Presidencia.

En primer lugar, el precandidato explicó que corregirá el déficit fiscal revisando el presupuesto línea por línea eliminando los gastos innecesario, el déficit de las empresas públicas para asegurar su rentabilidad, y la posibilidad de que el Congreso no pueda aprobar leyes sin antes proponer con qué presupuesto las aplicarán.

Respecto a la devaluación del peso propone modificar la Carta Orgánica del Banco Central para asegurar su independencia, unificar los tipos de cambio del dólar en uno solo, y habilitar a las empresas a créditos que les permitan incrementar la producción y las inversiones en el país.

Larreta se refirió también a la baja de impuestos, anunciando que reducirá los Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos. Además, asegura que para 2027 recuperaría el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores implementando un plan de aumentos y estabilización. «Vamos a darle a los argentinos la vida que se merecen, con una moneda que recupere su valor con certeza y estabilidad…», fueron las palabras del precandidato para finalizar su mensaje.

El próximo 13 de agosto se realizarán las PASO y según las encuestas Juntos por el Cambio se encamina a ser la fuerza opositora que mayor cantidad de votos recibirá. Ese día también se conocerá si el partido fundado por Mauricio Macri estará representado por Larreta o por Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad de la Nación.

