Las exigencias de Putin para un alto al fuego

La tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia ya comenzó. Con el objetivo de ponerle fin a la guerra, Ucrania se muestra dispuesta a renunciar a su ingreso a la OTAN, mientras Putin da a conocer sus exigencias.

Inicia hoy en Bielorrusia la tercera ronda de negociaciones en el marco de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. El objetivo es claro, un cese de hostilidades.

«Tercera ronda. Empieza a las 16 horas de Kiev (11 de la Argentina) con la misma delegación», escribió en la red social Myjailo Podoliak, miembro de la delegación ucraniana, en un mensaje que incluye una foto de un helicóptero al fondo.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged… pic.twitter.com/ycfT9LT0tc

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022