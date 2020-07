Laurita Fernández sobre el final de su relación con Nicolás Cabré: «Yo no estoy dispuesta a amoldarme a él»

La bailarina habló sobre su ruptura y sorprendió con una definición acerca de por qué no pueden volver.

A poco más de dos meses de confirmar su separación de Nicolás Cabré, Laurita Fernández se sinceró sobre los motivos de la ruptura y fue muy sincera a la hora de explicar por qué siente que no hay vuelta atrás con el actor.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Laurita fue contundente cuando Ángel de Brito le preguntó si hay posibilidad de reconciliación con Cabré: “La verdad es que tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro. Pero cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Él cambió su proyecto de vida por completo. Esa es la verdad”.

En ese momento, la bailarina dejó una frase contundente sobre el final de la relación: “Y yo no sé cuál quiero que sea el mío, quizás quiero ir viendo qué me pasa, pero sí sé que no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes y proyectos completamente distintos de vida. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura él cambió por completo su manera de proyectarse a futuro, quiere otras cosas y yo no estoy dispuesta a adaptarme a él”.

Cuando Ángel le recordó que ambos habían hablado públicamente de sus ganas de formar una familia, Laurita reflexionó: “Él fue con la primera pareja con la que proyecté cosas en serio, en grande. Me abrió las ganas de imaginarme armando mi propia familia… En mí el proyecto sigue estando a futuro. Es algo que no dejo de querer como mujer a futuro”.

