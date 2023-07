Le ofrecieron terreno y casa a la mujer que acampó con sus hijos frente a la Gobernación

Esta semana llamó la atención la presencia de una carpa improvisada en la esquina de La Rioja y Roca, en el ingreso a Casa de Gobierno. Carla Lavin acampó con sus hijos exigiendo solución habitacional, y la obtuvo.

A pesar del frío y la lluvia, Carla se mantuvo firme con su protesta frente a la Gobernación, asegurando que permanecería allí hasta que el Estado le brindara un lugar donde vivir con su familia. Según había expresado, optó por tomar esa medida por lo difícil que se les hace pagar un alquiler. «Yo no estoy pidiendo nada que no sea mío, o que no me corresponda… yo estoy en situación de calle, lo mío es extremo», había declarado Carla en respuesta a comentarios que circularon en las redes sociales cuestionando su accionar.

Finalmente, y luego de varios días de acampe, revelaron a los medios locales que desde el Municipio y Provincia le darán un terreno en Nueva Esperanza. Además, la propuesta consistiría en que a largo plazo le construyan una vivienda de dos módulos.

Mientras esperan, la familia estaría recibiendo apoyo de Red Solidaria con alimentos, vestimenta y un lugar donde alojarse.

