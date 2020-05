Los jubilados pierden por decreto entre $ 541 y $ 14.032

Según el nivel de los haberes, con la fórmula de movilidad el alza acumulada de marzo y junio iba a ser de 23,72% y terminó siendo de 10 a 19,9%.

Los jubilados y pensionados tuvieron y tienen una pérdida de ingresos con relación a la fórmula de movilidad suspendida. El nuevo aumento del 6,12% a partir de junio deja un “rojo” de $ 541 para el haber mínimo y llega a $ 14.032 mensuales para el haber máximo.

Esto se explica teniendo en cuenta que con la fórmula suspendida el aumento acumulado de marzo y junio hubiera sido del 23,72% (11,56% en marzo y 10,9% en junio) frente a un incremento del 19,9% para la mínima y el 10% para la máxima otorgados por decreto en total.

La comparación con la fórmula suspendida es más que válida porque los aumentos según esos índices constituyen un derecho adquirido de todos los jubilados y pensionados ya que corresponden al segundo semestre de 2019 debido a que la fórmula se aplicaba con un retraso de 6 meses. Y la ley de Emergencia que suspendió esa fórmula fue promulgada el 23 de diciembre pasado, cuando esos aumentos ya habían sido devengados en un 99%. Es más que sabido que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva y por eso los reclamos judiciales.

Por esta razón, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino plantea que “este nuevo “aumento” no hace más que mantener el achatamiento de la pirámide que se había consolidado a principios de año con la suspensión de la movilidad jubilatoria. No se trata entonces de discutir si el porcentaje otorgado le gana o no a la inflación del último período, sino de dejar en claro que según la suspendida ley de movilidad la totalidad de los jubilados y jubiladas deberían estar recibiendo un porcentaje mayor, en algunos casos mucho mayor”.

Y agrega que “el próximo lunes junto con los Doctores Tróccoli y Gil Domínguez realizaremos la presentación correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia.

Fuente: Clarín.-

