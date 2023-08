Los puntos clave en la Ley de Alquileres aprobada en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Alquileres promovido por Juntos por el Cambio, a pesar del rechazo del oficialismo y otros partidos. El proyecto busca modificar los plazos y las actualizaciones de los contratos de alquiler.

Tras un intento fallido de derogar la polémica Ley de Alquileres, la Cámara de Diputados de la Nación dio un paso importante este miércoles al otorgar media sanción al proyecto presentado por Juntos por el Cambio, que busca modificar la normativa vigente. La votación, que culminó con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, marcó un hito en la legislación de alquileres en Argentina. Sin embargo, la aprobación se produjo a pesar del rechazo del oficialismo, el Frente de Izquierda y el partido La Libertad Avanza.

La propuesta de reforma se generó en respuesta a las dificultades experimentadas por los inquilinos debido a la creciente necesidad de regulaciones más estrictas en los contratos de alquiler. En los últimos años, se observó un fenómeno perjudicial para aquellos que no poseen vivienda propia: inversores rentistas retiraron numerosas propiedades del mercado debido a la disminución de la rentabilidad de sus inmuebles. Esto condujo a una reducción significativa en la oferta de viviendas en alquiler, lo que a su vez provocó un aumento abrupto en los precios, con algunos alquileres incluso cotizándose en dólares.

En la sesión especial de la Cámara de Diputados, se presentaron 12 proyectos, incluyendo dos propuestas para derogar la Ley de Alquileres existente. Sin embargo, al no contar con el dictamen de comisión, requerían el respaldo de dos tercios de los votos para avanzar en su derogación. La oposición no logró reunir los votos necesarios debido al rechazo del oficialismo y la izquierda, lo que resultó en una votación con 110 votos en contra y 124 votos a favor.

La media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados recibió el apoyo necesario gracias a los votos de diputados de diversas bancadas, incluyendo Córdoba Federal, Identidad Bonaerense, el interbloque Provincias Unidas y el bloque SER. El Frente de Todos, el Frente de Izquierda y La Libertad Avanza votaron en contra. El bloque liderado por Javier Milei se opuso firmemente a cualquier tipo de regulación en el mercado de alquileres inmobiliarios.

La propuesta que avanzó busca reducir la duración de los contratos de alquiler de tres a dos años y modificar las actualizaciones, que pasarán de ser anuales a cuatrimestrales. Federico Prior, referente neuquino de la Federación Nacional de Inquilinos, expresó su desacuerdo con la modificación y se manifestó en contra de la reducción de la duración de los contratos a dos años.

En respuesta a la votación en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo una movilización en Neuquén el miércoles, donde los inquilinos expresaron su rechazo a la propuesta. Prior afirmó: «Con la normativa actual, tenemos un acuerdo anual. El precio inicial se mantiene durante todo el año, y los aumentos se basan en un índice proporcionado por el Banco Central, que actualmente se encuentra ocho puntos por debajo de la inflación anual. Sin embargo, quieren volver a los aumentos trimestrales acumulativos por encima de la inflación, lo que empeoraría aún más la situación. Corremos el riesgo de retroceder».

La votación en la Cámara Baja del Congreso nacional reflejó la división en Neuquén, donde la provincia está representada por cinco diputados nacionales. Dos pertenecen al Frente de Todos, dos a Juntos por el Cambio y uno al Movimiento Popular Neuquino (MPN), que rompió filas con el partido provincial para formar su propia agrupación, Comunidad.

Según los datos de la Cámara de Diputados de la Nación, en la votación sobre la modificación de la Ley de Alquileres, se registraron dos votos a favor, dos en contra y una ausencia entre los diputados de Neuquén. Los legisladores oficialistas votaron en contra de la medida, mientras que los representantes de Juntos por el Cambio apoyaron la propuesta de modificación.

Tanya Bertoldi, del Frente de Todos, y Guillermo Carnaghi, del mismo bloque, votaron en contra de la modificación. Francisco Sánchez, del PRO y candidato a repetir su mandato, votó a favor, al igual que Pablo Cervi, de Evolución Radical y ex candidato a gobernador de la provincia. El quinto diputado, Rolando Figueroa, que asumirá como gobernador de Neuquén en diciembre, estuvo ausente en la votación. Su ausencia se debió a que todavía tiene dos años de mandato como diputado y, para asumir como gobernador, deberá renunciar a su banca, que será ocupada por otro candidato del MPN.

El proyecto de Ley de Alquileres modificado presenta diez puntos clave, que son:

-Los ajustes al valor del alquiler se podrán realizar por «intervalos no inferiores a los cuatro (4) meses».

-El mecanismo de actualización del precio del alquiler se arreglará entre las partes al inicio de la relación locativa. Se podrá tener en cuenta para el incremento el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices.

-En cuanto a la duración del contrato, el plazo mínimo será de dos años, volviento al esquema anterior.

-Si la vivienda es habitacional, no puede exigirse al inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

-El plazo mínimo de dos años no será válido para ciertos tipos de alquiler, como locación a contratos diplomáticos y alquiler de unidades amuebladas para fines de turismo, descanso o similares.

-Todos los contratos deben ser declarados ante la AFIP.

-Las reparaciones quedan a cargo del propietario: si son urgentes, se deben resolver en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino o locatario y en no más de 10 días corridos si no son urgentes.

-Para estimular el alquiler de viviendas, proponen exenciones al monotributo para aquellos propietarios que «no realicen más de tres actividades simultáneas o no posean más de tres unidades de explotación».

-Otro estímulo es la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales sobre los bienes ofrecidos en locación «para casa-habitación, con contratos debidamente registrados», aunque con tope a determinar según el valor de los contratos vigentes.

-Y se exime del pago del impuesto al cheque las operaciones bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa – habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados.

Con esta votación en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Alquileres se encuentra un paso más cerca de convertirse en ley, lo que seguramente continuará generando debate y controversia en Neuquén y en toda Argentina.

