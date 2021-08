Luis D´Elía furioso con Fernández: «No pude velar a mi vieja y Alberto festejó el cumpleaños de su mujer»

El dirigente social volvió a cuestionar al presidente por festejar el cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena y pidió no justificarlo.

Luis D´Elía expresó su enojo con el presidente Alberto Fernández por la foto que mostró el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020, durante la etapa de restricciones a los encuentros sociales impuesta por decreto.

El dirigente, defensor del kirchnerismo pero crítico del presidente, protagonizó un cruce en la red social Twitter el 15 de agosto, ante una publicación en tono de justificación del periodista Dante López Foresi, también defensor del gobierno.

“¿En qué te jodió Alberto Fernández?”, se preguntaba el periodista, a lo que D´Elía respondió: “Yo no pude velar a mi vieja y Alberto, que dictó la norma siendo presidente, festejó el cumpleaños de su mujer. ¿Qué parte es la que no se entiende?”.

Quien había iniciado el debate insistió en su postura. “Lo siento mucho Luis, pero nadie en el mundo pudo velar a su vieja, porque hay PANDEMIA ¿Qué parte no se entiende? La existencia o no de esa foto no cambia nada”.

Pero D´Elía lejos estuvo de dar por terminado el intercambio allí. “Si cambia, es una falta de ética grave dictar una norma que le exijís a los demás y vos como presidente no cumplís”.

El ex funcionario durante la presidencia de Néstor Kirchner, ya había manifestado su malestar tras confirmarse la veracidad de la foto en la que se ve al presidente Alberto Fernández posando durante el festejo del cumpleaños 39 de la primera dama, Fabiola Yañez, durante una reunión en la Quinta de Olivos.

“Mi mamá falleció el 10/5/2020. Además de no dejarme verla por mi condición de preso político, por protocolo no pudimos velarla y al entierro solo pudimos asistir 4 personas. Alberto Fernández nos debe una disculpa a toda la sociedad argentina. Esta vez la oposición tiene razón”, escribió el 13 de agosto el dirigente.

El posteo había recibido críticas de militantes del kirchnerismo, expresadas en respuesta a la postura del dirigente en la red social. Ante eso, D´Elía también se defendió. “A los que me quieren dar clases de kirchnerismo antes de abrir la boca al pedo les digo que estoy preso hace tres años por mi absoluta lealtad a Néstor y Cristina”, manifestó.

D´Elía se encuentra cumpliendo arresto domiciliario, tras ser condenado por «instigación a cometer delitos».

