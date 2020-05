Luisana Lopilato desmiente rumores de violencia de parte de Buble

La actriz argentina tiene miedo al repudio que recibió su marido después de que se viralizaran videos con actitudes que se cuestionaron en las redes sociales.

Luego de haber quedado en el centro de la polémica y de que la hayan involucrado en un caso de violencia de género –a pesar de que ella salió a aclarar la situación y asegurar que no era víctima– Luisana Lopilato rompió el silencio y brindó una entrevista en la cual habló de las acusaciones públicas que recayeron sobre su marido, Michael Bublé. Fue durante un móvil en vivo para Intrusos desde su casa de Canadá.

Ocurre que en las últimas semanas se viralizaron una serie de videos con extractos que fueron tomados de las transmisiones en vivo que la actriz argentina realizó con el cantante internacional. Según el relato de Luisana, las imágenes se editaron para que pareciera que ella estaba pidiendo ayuda a través de las redes sociales.

“No le quiero dar tanta importancia a este tema porque de verdad para mí no es importante. Mike es un hombre con todas las letras. Es un caballero. Está todo el tiempo pensando en cómo hacerme más feliz. Y no lo digo porque me creo mil, incluso las personas que están conmigo lo conocen y saben cómo es. Nosotros sufrimos mucho como familia, como para darle tiempo a estas cosas. En esta casa no hay más espacio que para el amor”, indicó la actriz, que defendió a su marido, así como ya lo había hecho durante otra transmisión en vivo.

