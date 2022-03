Mariupol, Ucrania: Un miembro de Médicos sin Fronteras informa de las terribles condiciones

Los miembros del personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) informaron este sábado de las terribles condiciones en Mariupol, Ucrania.

En un comunicado emitido este sábado, un miembro del personal de MSF dio el siguiente relato:

«La situación es la misma que en los últimos días. Esta noche el bombardeo fue más intenso y cercano. Ayer recogimos nieve y agua de lluvia para tener un poco de agua potable. Intentamos obtener agua gratis hoy, pero la cola era enorme. También queríamos obtener pan ‘social’ pero no está claro el horario y los lugares de distribución. Según la gente, varios supermercados fueron destruidos por misiles y las cosas restantes fueron tomadas por personas en necesidad desesperada. Todavía no hay electricidad, agua, calefacción ni telefonía móvil. Nadie se enteró de ninguna evacuación todavía. Las farmacias no tienen medicamentos».

MSF dijo en el comunicado que la gente ahora está efectivamente atrapada en Mariupol, donde la guerra llegó tan repentinamente que muchos ni siquiera pudieron huir.

La directora de operaciones de MSF, Christine Jamet, pidió este sábado rutas seguras para permitir que los civiles huyan de Mariupol, incluido el personal de MSF y sus familias.

“Los civiles no deben quedar atrapados en una zona de guerra”, dijo Jamet, y agregó que “las personas que buscan seguridad deben poder hacerlo, sin temor a la violencia”.

Cabe recordar que hace sólo unas semanas se emitió un comunicado en el cual la organización señaló que sus equipos en Ucrania están “profundamente preocupados por las consecuencias del conflicto para el pueblo y las comunidades ucranianas. Vemos en las carreteras que decenas de miles de personas están asustadas y en movimiento”. Luego, suspendieron sus actividades desarrolladas en Ucrania.

Debido al “cambio drástico” que ha significado la invasión de Rusia, “hemos tenido que tomar la dolorosa decisión de detener nuestras actividades, que incluían la atención a casos de VIH en Severodonetsk, la atención a casos de tuberculosis (TB) en Zhytomyr, y la mejora del acceso a la atención médica en Donetsk, en el este de Ucrania”, sostuvieron.

Sin embargo, el 2 de marzo, informaron que MDF está desplegando equipos en Polonia, Moldavia, Hungría, Rumania y Eslovaquia para evaluar la situación de las personas que cruzan estas fronteras y responder a las necesidades humanitarias. También tiene equipos en Bielorrusia y Rusia, listos para prestar asistencia humanitaria.

Además, intentan crear equipos de asistencia, incluyendo cirujanos, para ingresar a Ucrania y brindar respaldo al personal que permanece en las zonas de combate más afectadas.

«Actualmente estamos preparando equipos médicos y botiquines desde nuestras bases logísticas, especialmente en Bruselas y Burdeos, que transitarán por los países vecinos antes de ingresar a Ucrania. También estamos comprando bienes y materiales en Polonia para algunas asociaciones locales que nos han informado sobre una serie de artículos esenciales de los que carecen», informaron desde la organización.

