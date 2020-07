Mauricio Macri viajó a Europa junto a su familia

Mauricio Macri viajó este jueves a Europa junto Juliana Awada y Antonia, su hija. Hace dos semanas el expresidente había viajado a Paraguay.

El referente de Juntos por el Cambio abordó el vuelo AF 229 de la compañía Air France. El primer destino en su agenda es Francia. Allí hará una cuarentena de dos semanas. Luego el exmandatario se dirigirá a Suiza, donde está la sede de la FIFA y cumplirá actividades vinculadas a su rol como presidente de la Fundación del organismo internacional de fútbol.

Suecia exige a los visitantes americanos una cuarentena previa en Europa de 14 días. Durante esas dos semanas, el ex mandatario aprovechará para disfrutar de París junto a su familia. No está obligado a quedarse encerrado en el hotel: puede transitar respetando las recomendaciones sanitarias que rigen por la pandemia de coronavirus.

Los días del ex mandatario en Europa no serán sólo de descanso y vacaciones: en su bolso de viaje se llevó los dos capítulos finales de su biografía, en la que trabajan hace ya varios meses su ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y el periodista Hernán Iglesias Illia.

Macri y su familia regresará a la Argentina el 8 de septiembre. Una vez en Buenos Aires, el expresidente, su esposa y su hija deberán cumplir otra cuarentena de 14 días.

Comments

comments