Miriam Lanzoni le trae problemas a Alejandro Fantino con su nueva novia

Su nueva novia, Coni no puede soportar el nombre de la ex del conductor tatuado en su piel.

Alejandro Fantino, amante de los tatuajes, se enfrenta a un problema cada vez que muestra sus brazos, porque en uno de ellos se puede leer el nombre de su ex esposa, Miriam Lanzoni y al parecer su novia, Coni Mosqueira, no está muy feliz.

En su programa «Fantino a la tarde» comenzó un debate sobre tatuajes y el conductor comenzó a contar sobre los suyos. Mientras se desabrochaba el botón de la manga de su camisa, relató que en su brazo derecho tiene un grabado problemático.

En una nota de 2011, cuando se hizo el tatuaje, contó: “Es un tributo a mi esposa. Hace mucho que estamos juntos, nos seguimos amando y me gustó la idea”.

El tiempo pasó y la pareja se separó en 2017 y un año después, el también relator de fútbol conoció a Coni, su novia actual con la que todo va perfecto, excepto por este detalle.

“Tengo todo el cuerpo tatuado, pero hay uno que me está complicado”, explicó. “Acá, en el brazo, dice Miriam”, dijo, con una sonrisa nerviosa.

“Ah, no… pero tu mujer es una santa. ¿No podés hacer nada con eso?”, le consultó su nueva panelista, Marcela Tauro. Muy relajado, confiado de su argumento, Alejandro respondió: “¿Pero qué querés que haga? Es parte de mi vida, de mi pasado. Tuve una relación linda con Miriam y quedó todo bien».

«Igual, me tengo que terminar la manga y ahí se va a tapar”, se excusó para no quedar mal ni con su actual, ni con su ex mujer.

Luego, la charla viró a la relación estable que tiene con Mosqueira y el conductor confesó: “Tres veces reboté con Coni. Se lo comenté, le pregunté si le gustaría, porque estaría bueno dar ese paso, y me dijo: ‘No por ahora’, así que no está fácil el asunto”.

