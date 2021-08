Monitorean al volcán Copahue por «importante columna de humo»

El volcán Copahue mantiene atentos a todos por la actividad registrada en las últimas horas. Su cráter incandescente y la liberación de cenizas requiere de un control minuto a minuto.

Si bien el comportamiento que ha tenido el volcán Copahue es común en formaciones de su tipo, desde Defensa Civil y Protección Ciudadana confirmaron que se mantienen atentos a la actividad que se registre. Señales sísmicas bajas no han sido causa suficiente para elevar el alerta de verde a un nivel mayor.

El volcán está monitoreado en tiempo real con nueve estaciones sismológicas desde diciembre de 2020. Según el subsecretario Martín Giusti no es una situación que deba causar preocupación. “Hoy el volcán está emitiendo gases, va a haber un poco de olor a azufre y lo próximo que se espera es la aparición de cenizas. Sabemos que está trabajando internamente porque los sensores nos marcan eso y va a haber un poco de incandescencia durante la noche porque se refleja mucho el tema de la nieve. En estos momentos se divisa una columna importante de humo o de vapor, pero no es para alarmarse. Para la gente de Caviahue es lo normal, pero la gente de afuera lo ve como algo muy extraño”, expresó el funcionario.

Además, transmitieron tranquilidad a quienes planean viajar confirmando que no hay riesgo alguno. La situación de caminos y rutas, según dicen será óptima para transitar. «Estamos pidiendo que nadie ascienda al volcán porque está prohibido y más en esta época y con este proceso. El volcán esta desgasificando, está subiendo el azufre y puede provocar mareos, tornando peligroso el ascenso, entonces estamos pidiendo que no suban. Queremos que la gente no deje de visitar la localidad, pero que por favor no ascienda por una cuestión de prevención”.

