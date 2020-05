More Rial separada y con rumores de embarazo

La mediática se refirió a las versiones que aseguran que espera otro hijo de Facundo Ambrosioni, con quien está separada.

Separada de Facundo Ambrosioni, Morena Rial cambió su actitud en las redes y se muestra más activa que nunca. En medio de rumores de romance con el futbolista uruguayo Bryan Bentaberry, la mediática también enfrenta versiones de embarazo.

Es por eso que durante un vivo en su cuenta de Instagram, se encargó de aclarar que no está en la dulce espera: «Estaría embarazada del espiritu Santo porque hace un montón que no hag0 nada. No estoy embarazada».

Luego, los usuarios le preguntaron que si abortaría en caso de estar esperando otro hijo de Ambrosioni. A lo que respondió lapidaria: «Primero que no lo estoy y segundo que estoy en contra del aborto. Si lo estaría, lo tendría por pelotuda. La hago corta. Si tenés el poder de comprarte una pastilla y tenés otros métodos, sos una boluda y bancate el embarazo».

