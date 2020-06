Muere un joven durante incidentes y tiroteo en un barrio porteño

Facundo Escalso tenía 17 años y murió este miércoles por un tiro en el pecho. Las versiones oficiales dicen “tiroteo” pero familiares ponen en duda la versión y denuncian que fue un nuevo caso de gatillo fácil.

En la noche de este miércoles un cable de la Agencia Télam informaba que “un joven de 20 años murió baleado esta tarde luego de un tiroteo con efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el interior del Barrio Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo la versión de los familiares difiere y denuncian un nuevo caso de «gatillo fácil».

Según fuentes oficiales, “todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad recibieron un alerta que daba cuenta sobre un enfrentamiento armado entre miembros de la GNA y dos personas en la esquina de Alfonsina Storni y Pasaje Roldán, en dicho barrio ubicado en la zona del denominado ‘Bajo Flores’”.

“Voceros policiales informaron que al acudir al lugar, los uniformados hallaron a un joven que había fallecido como producto del tiroteo con agentes de la mencionada fuerza de seguridad”, agrega el cable de Télam.

Los familiares y vecinos del lugar dan otra versión de los hechos. En principio quienes conocían a Escalso aseguran que no tenía 20 años sino 17. Además, denuncian que los gendarmes preocupados sólo por protegerse ellos mismos, no socorrieron a la víctima que agonizaba en el piso. E incluso se escuchan nuevas ráfagas de disparos de esa fuerza apenas segundos después de que el cuerpo de Facundo Escalso fuera subido a una ambulancia del SAME que según testigos demoró mucho tiempo en llegar.

En el Juzgado Criminal y Correccional 55, a cargo de la jueza Alejandra Allaud, se abrió una causa penal por “averiguación de causal de muerte” y ordenó que la Unidad Criminalística Móvil realice las pericias correspondientes en el lugar de los hechos “mientras se intentaban determinar los motivos que derivaron en el tiroteo”.

Hasta el momento desde el Ministerio de Seguridad de la Nación no hubo información oficial.

