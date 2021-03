Oscar “El Negro” González Oro anunció su retiro de los medios

El conductor anunció en su ciclo de radio Rivadavia que tras 35 años al aire, pone punto final a su carrera.

Oscar González Oro sorprendió a la audiencia al anunciar en su ciclo La vida misma (Radio Rivadavia) que al cabo de 35 años, decidió ponerle punto final a su carrera.

“Si es cierto que me quieren, si de verdad somos parte de la familia, hagan una comida en mi honor porque me llegó la jubilación”, les dijo El Negro a sus oyentes.

Para que no dejar lugar a dudas, precisó: “Me llegó la jubilación y en esta profesión se llama retiro. Estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios”.

En cuanto a los motivos que lo llevaron a decidir dar por concluida su exitosa carrera, González Oro explicó: «Llegó el momento de decir ‘Hasta acá llegué’. Tengo un cansancio moral por ver a mi país así…».

«Tengo un cansancio espiritual por ver a la Iglesia, en la que yo creía, donde se encuentra -agregó-. Tengo un cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 o 25 años de la vida de mis hijos”.

“Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos -siguió-. Yo me lo perdí, y no lo quiero perder más”.

Contundente, El Negro Oro sostuvo: «La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 am. Hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación”.

«Todo lo que tengo me lo gané laburando -afirmó Oscar González Oro al informar el final de su carrera en los medios de comunicación- . Nunca hice operaciones políticas, nunca recibí dinero de nadie. Y si alguien dice que El Negro recibió dinero, que me lo diga en la cara».

Una serie de pérdidas, que enumeró al aire en su programa, lo llevaron a reflexionar mucho: «En 2019, en mi cumpleaños, murió Cacho Castaña. En febrero, muere Sofía Neiman, que era mi hermana, mi mujer, mi compañera de viaje, la que me apañaba, la que me malcriaba. Bartolomé Mitre, mi primer jefe… «, recordó.

“No sé cuánto tiempo más me queda de vida, pueden ser treinta años o tres meses, pero lo poco o mucho que me quede quiero compartirlo con mis hijos, quiero participar de su vida diaria”, sostuvo El Negro respecto de su hijo biológico Pablo y su sobrino Agustín al que considera un hijo del corazón.

Al anunciar su jubilación, Oscar González Oro aclaró que no se irá de la noche a la mañana de su ciclo La vida misma. «La radio tiene que prepararse para montar un programa que me reemplace», señaló.

Además, declaró que quienes lo acompañan en el programa seguirán en en la emisora : «Tengo la tranquilidad de que mi producción no va a quedarse sin trabajo».

«Los voy a extrañar, extrañaré salir al aire, pero también podré disponer de mi tiempo como para estar con mis hijos, amigos, etc. Esto no es un velorio, felicítenme en tal caso», propuso El Negro.

«La Radio no se para porque el Negrito Oro se retira, la radio sigue», afirmó el popular conductor.

