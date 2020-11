Oscar Parrilli defendió la carta al FMI: «no entorpece, ayuda a la negociación»

El senador defendió la carta de los senadores del Frente de Todos al FMI, que había causado inquietud en el Gobierno por cómo podría influir en las negociaciones.

El senador nacional del Frente de Todos y mano derecha de Cristina Kirchner en la Cámara Alta, Oscar Parrilli, se refirió este lunes a la carta que el bloque oficialista en el Senado le envío a la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, en el mismo momento en que la misión del Fondo se encuentra en Argentina protagonizando una serie de reuniones con referentes del Gobierno.

“Hay una misión aquí y ellos han venido a reunirse con los distintos sectores. Al bloque le pareció oportuno hacerle conocer a Georgieva cuál es el pensamiento del Senado, teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mandó un proyecto de ley donde aclara que toda deuda que se toma en dólares y bajo jurisdicción extranjera, tiene que ser aprobada por el Congreso”, detalló.

Las declaraciones de Parrilli refuerzan que la carta al FMI, que causó inquietud en el Gobierno en plena negociación con el organismo, tiene el sello de aprobación de la vicepresidenta. El texto firmado por los senadores reclamó al FMI que «se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años». Entre otros puntos, propuso un programa de refinanciación de la deuda que incluya una «reconsideración de los intereses, un período de espera para comenzar los pagos anuales a partir de 2025, y plazo de amortización en varias décadas».

«Si nosotros nos seguimos comportando como el macrismo tampoco le va a servir mucho al pueblo argentino», dijo Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y presidente del Instituto Patria. «El FMI siempre pide ajuste y le pedimos que termine con esa política porque son las causantes de las crisis que tenemos», añadió, en declaraciones a FM Futurock y a El Destape Radio.

Parrilli negó que la carta entorpezca la negociación -como sugirieron fuentes del Gobierno y afirmó: «Los que dicen que entorpece son los que quieren que no se resuelva lo que hizo Macri. Aquel acuerdo no tuvo ningún procedimiento administrativo. Está flojito de papeles aquí y en el FMI. Ellos tienen que asumir su responsabilidad en la crisis económica argentina». Indicó que la decisión de enviar la carta se decidió en bloque, a raíz de que la misión del organismo estaba en el país. «La intención no es complicar las negociaciones sino todo lo contrario. No queremos que impongan condiciones a futuro».

