Pandemia: Neuquén tiene la ley del último adiós

La ley permite que aquellos pacientes que se encuentren transitando el tramo final de su vida puedan recibir acompañamiento en medio de la pandemia.

Luego de tres semanas de debate, se aprobó en la Legislatura neuquina la Ley del “último adiós”, que garantiza el acompañamiento y la asistencia a las personas que transiten por alguna cuestión médica el tramo final de sus vidas.

Los reclamos habían surgido en el último tiempo por parte de familiares que no eran habilitados a despedirse de sus seres queridos en el contexto de la pandemia por coronavirus. El caso más emblemático fue el de Solange Musse, una joven neuquina fallecida en agosto pasado por un cáncer de útero en Córdoba. Su padre, Pablo, quien viajó desde Centenario para despedirse, se encontró con un control policial al intentar ingresar a la provincia mediterránea que no le permitió llegar a destino. El hecho tuvo repercusión nacional luego de fallecer la mujer y no poder despedirse de su padre.

El caso provocó que los legisladores neuquinos contemplaran el ingreso a la provincia y a los municipios de familiares y seres queridos que provengan de otras jurisdicciones, ya sea para asistir a la persona que está transitando sus últimos días de vida o para asistir a una ceremonia fúnebre.

A partir de la aprobación de la ley y en coordinación con el Ministerio de Salud, se establecerán protocolos correspondientes al “acompañamiento afectivo” de las personas ingresadas al sistema de salud afectadas tanto por COVID-19 como por cualquier otra otra enfermedad terminal, en los que la valoración clínica haga prever que los pacientes se encuentran en el final de sus vidas.

Regirá tanto para el sistema público como para el privado y contempla la elaboración de “requisitos protocolares mínimos de bioseguridad” tanto para el paciente como para la persona acompañante.

